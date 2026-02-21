快訊

前王子安德魯捲艾普斯坦案 英國考慮移除王位繼承順位

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
英國前王子安德魯王子（中）因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開警察局。路透
英國前王子安德魯王子（中）因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開警察局。路透

英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查理三世胞弟安德魯（Andrew)自王位繼承順位中移除。英國警方同時也在加強調查安德魯與已故美國性犯罪者艾普斯坦之間的來往關係。

法新社報導，隨著艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中，大量且不堪入目的內容最近曝光，查理三世國王（King Charles III）已剝奪胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所有頭銜，並將這名前王子逐出住所。

不過，安德魯作為已故女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）之子，在英國王位繼承順位仍排第8，次於哈利王子（Prince Harry）之女莉莉貝公主（PrincessLilibet）。

消息人士表示，政府將在警方調查結束後，考慮提出立法，將安德魯自繼承順位中移除。

這名前王子昨天在其位於英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）偏遠的山均漢姆堡（Sandringham）遭警方逮捕，涉嫌公職不當行為。

過去數月來，關於安德魯與艾普斯坦關係密切，以及他在2001年至2011年擔任英國貿易特使期間，疑似洩露機密資訊的消息曝光，激起公憤。

倫敦都會區警察局表示，正向與安德魯「關係密切」的警官蒐集資訊，了解他們在服勤期間「看到或聽到的任何可能與持續調查相關的情況」。

至少9個英國警察單位證實，美國政府上個月公布的艾普斯坦檔案中，許多指控都與安德魯有關。

安德魯是在66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後，今天未再公開露面。

英國國王 艾普斯坦 安德魯王子 查理三世

相關新聞

日本自駕出意外！台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

辛巴威獅子DNA資料庫 世界首例協助定罪盜獵者

「國際野生物貿易調查委員會」（TRAFFIC）20日公布，辛巴威發生世界首例以獅子DNA資料庫進行比對，成功將盜獵嫌犯定...

英國海灘現50年前加拿大垃圾 環保人士嘆「一發不可收拾」

英媒2月18日報導，英國奧克尼群島的霍瓦沙灘出現大量塑膠垃圾，初步判斷這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

阿富汗新刑法挨批縱容家暴！容許丈夫打妻子 前提「未造成骨折」

阿富汗塔利班政權近期頒布新刑法典，條款被指把家庭暴力合法化，容許丈夫可以隨意毆打妻子，只要暴力行為未造成骨折或開放性傷口。即使能夠證明造成嚴重傷害，最高刑罰也僅為15天監禁。

2026農曆火馬年 馬匹與人類的歷史淵源

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】馬與人類是長久好夥伴！2026年是農曆火馬年，「馬」不僅象徵著力量、忠誠、自由與才華，也是歷史中推動文明擴張、貿易連接與軍事征服的核心動力，現今更成為人類心理治療與領導力

