日本自駕出意外！台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型車，造成車上3人重傷。

福島中央電視台報導，根據當地警方說法，事故發生於當天下午4時50分左右。當時一名34歲台灣籍男子駕駛自用小客車，行經該路段時，與對向由一名居住在喜多方市的67歲女性所駕駛的輕型車發生碰撞。

報導指出，男子的車內當時載有一家五口，皆為台灣籍，事發時正值在日本旅遊途中，事故造成其中3人因骨折而受重傷。事故現場為單向各一線道的道路，目前警方正針對具體事故原因展開進一步調查。