快訊

曾勸暫緩台美貿易協定「等美最高院判決出爐」！ 施俊吉嘆：未獲政府採用

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

抗議俄國參賽 捷克與烏克蘭將共同抵制帕運開幕式

中央社／ 布拉格20日專電

捷克帕委會（ČPV）今日宣佈，因俄羅斯與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，將與烏克蘭共同抵制參與國際帕委會（IPC）舉行的帕運開幕典禮。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕拉林匹克運動會將於3月6日至15日在義大利舉行。由於俄羅斯與白俄羅斯運動員可舉國旗入場參賽，若奪冠也可奏響國歌，引發部分國家的反彈。

捷克帕拉林匹克委員會表示，捷克運動員仍將參加比賽，但不出席開幕儀式，此舉為跟隨烏克蘭的行動。烏克蘭此前已宣布將抵制在義大利維洛納（Verona）舉行的開幕式。

捷克帕委會重申，由於俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，因此反對俄羅斯與白俄羅斯參賽。「體育不僅關乎成績，也關乎價值，而俄羅斯對烏克蘭的侵略完全否定這些價值。因此，我們將與烏克蘭代表隊一同抵制開幕典禮。」

捷克帕委會強調：「這意味著我們的代表將不會出現在維洛納的開幕式上，也不會在科爾蒂納（Cortina）安排旗手，亦不會錄製原定在典禮上播放的運動員致詞影片。」

俄羅斯與白俄羅斯運動員因2022年俄羅斯入侵烏克蘭而面臨禁賽，但IPC在去年取消此禁令，使兩國恢復會員資格，因而得以參加2026年的冬季帕運。

烏克蘭帕委會在聲明中表示，國際帕委會的決定令人羞愧，完全違背賽會原則。

國際帕委會回應批評時指出，作為一個民主組織，取消對俄羅斯與白俄羅斯的禁賽決定，是由會員國投票通過。「來自211個會員中的近180個代表出席會員大會並參與投票。我們必須尊重來自世界各地會員的決定。」

白俄羅斯 烏克蘭 捷克

延伸閱讀

烏中互邀外長訪問 基輔指與北京對話或有助推動停戰

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

春節遊俄遇劫…整車8陸客1導遊沉入貝加爾湖 釀8死僅1人獲救

遊俄驚魂！整車8陸客翻覆沉沒貝加爾湖 目前僅1人逃生

相關新聞

英國海灘現50年前加拿大垃圾 環保人士嘆「一發不可收拾」

英媒2月18日報導，英國奧克尼群島的霍瓦沙灘出現大量塑膠垃圾，初步判斷這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

阿富汗新刑法挨批縱容家暴！容許丈夫打妻子 前提「未造成骨折」

阿富汗塔利班政權近期頒布新刑法典，條款被指把家庭暴力合法化，容許丈夫可以隨意毆打妻子，只要暴力行為未造成骨折或開放性傷口。即使能夠證明造成嚴重傷害，最高刑罰也僅為15天監禁。

2026農曆火馬年 馬匹與人類的歷史淵源

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】馬與人類是長久好夥伴！2026年是農曆火馬年，「馬」不僅象徵著力量、忠誠、自由與才華，也是歷史中推動文明擴張、貿易連接與軍事征服的核心動力，現今更成為人類心理治療與領導力

嘴饞吃宵夜傷心又變胖 研究：睡前這時間停止進食最關鍵

一項最新研究發現，太晚進食不只會影響體重，甚至還可能傷害心臟血管。研究指出，光是把晚餐提早到睡前3小時吃完，血壓、血糖與心率都有明顯改善...

訴訟壓力大？電商巨頭墜樓亡 快時尚ASOS創辦人享年58歲

泰國警方今天表示，58歲的英國快時尚電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯2月上旬在海濱渡假勝地巴達雅墜樓身亡，初步調查顯示為自...

悲慘過年…他迎完財神慘遭煙火炸斷腿「左腳幾分離」 全家經濟支柱倒了

過新年放煙火是華人傳統，但也要注意安全！馬來西亞柔佛州昔加末1名年約30歲華裔男子在除夕接完財神後，初一凌晨在屋外放大型煙火，結果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。