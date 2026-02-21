阿富汗新刑法挨批縱容家暴！容許丈夫打妻子 前提「未造成骨折」
阿富汗塔利班政權近期頒布新刑法典，條款被指把家庭暴力合法化，容許丈夫可以隨意毆打妻子，只要暴力行為未造成骨折或開放性傷口。即使能夠證明造成嚴重傷害，最高刑罰也僅為15天監禁。
《每日電訊報》(Telegraph) 報導，這份60頁的新刑法典由塔利班組織最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）簽署，分發至阿富汗各地法院。新法將毆打配偶的行為歸類為「ta'zir」，即酌情處罰，而非刑事犯罪。
女性在遭丈夫毆打後，若要提出控訴，女方必須親自向男性法官展示傷口，且必須全程蒙面，並由男性監護人陪同。在大多數家庭暴力案件中，監護人往往是實施毆打的丈夫。這樣的法律條文被指令受害者幾乎無法達到起訴門檻。
對於試圖逃離的女性來說，法律又有另一重陷阱。新法第34條規定，未經丈夫許可返回娘家的婦女，即使是為逃避暴力，也將面臨最高3個月監禁，且收留她的親屬也面臨相同刑罰。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。