阿富汗新刑法挨批縱容家暴！容許丈夫打妻子 前提「未造成骨折」

阿富汗塔利班政權近期頒布新刑法典，條款被指把家庭暴力合法化，容許丈夫可以隨意毆打妻子，只要暴力行為未造成骨折或開放性傷口。即使能夠證明造成嚴重傷害，最高刑罰也僅為15天監禁。

《每日電訊報》(Telegraph) 報導，這份60頁的新刑法典由塔利班組織最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）簽署，分發至阿富汗各地法院。新法將毆打配偶的行為歸類為「ta'zir」，即酌情處罰，而非刑事犯罪。

女性在遭丈夫毆打後，若要提出控訴，女方必須親自向男性法官展示傷口，且必須全程蒙面，並由男性監護人陪同。在大多數家庭暴力案件中，監護人往往是實施毆打的丈夫。這樣的法律條文被指令受害者幾乎無法達到起訴門檻。

對於試圖逃離的女性來說，法律又有另一重陷阱。新法第34條規定，未經丈夫許可返回娘家的婦女，即使是為逃避暴力，也將面臨最高3個月監禁，且收留她的親屬也面臨相同刑罰。

