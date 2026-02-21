2026農曆火馬年 馬匹與人類的歷史淵源

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】馬與人類是長久好夥伴！2026年是農曆火馬年，「馬」不僅象徵著力量、忠誠、自由與才華，也是歷史中推動文明擴張、貿易連接與軍事征服的核心動力，現今更成為人類心理治療與領導力培訓的重要夥伴。

馬匹的歷史演變

德國之聲》報導，在華人傳統文化中，生肖屬「馬」的人具備勇敢、穩定、正直、忠實且獨立的特質，包括台灣知名導演李安、中國武打明星成龍和首位登上月球的太空人阿姆斯壯都是在馬年出生，因此，「馬」也象徵著力量、忠誠、自由與才華。

從歷史角度看，馬曾是推動文明擴張、貿易連接與軍事征服的核心動力，甚至成為現代工業中的「馬力」單位。考古研究指出，馬的馴化始於約6000年前，其發源地為西歐亞大草原，而由於人類不斷捕捉野生母馬進行配種，使得現今馬匹擁有廣泛遺傳多樣性。

如今，隨著馬不再作為主要的交通工具，其在當代社會中轉變為心理治療與領導力培訓的重要夥伴。動物行為研究指出，馬對人類肢體語言與情緒具有非凡的敏感性，尤其能夠即時反應人類的隱藏信號，促使人類與馬匹的合作轉向了更深層的情感互動。

人與馬的全球連結

星期五時報》指出，馬匹在人類文明中扮演多重角色，從古代的運輸與戰爭，到現代的體育競技與觀光產業，其始終是推動社會進步的重要動物。現今，馬匹也轉化為情感療癒的媒介，甚至能輔助治療自閉症與心理創傷的患者，展現出人與動物間深厚的心理連結。

在2026年農曆「火馬年」中，透過馬的文化習俗與商品的流行，顯示出馬的形象跨越國界成為當代社會共同的文化符號。同時，人類與馬匹之間擁有長達六千年的歷史情感，也成為維繫全球文化與經濟發展的重要精神支柱。

