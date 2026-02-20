春晚效應 陸機器人訂單暴增

在大陸央視春晚效應下，大陸機器人受追捧，不僅股價創新高，高難度動作引起網友熱議，也助推機器人銷量。

今年大陸央視春晚有四家機器人企業（宇樹科技、魔法原子、銀河通用、松延動力）分別亮相小品、武術、歌曲及微電影四大類節目，展現動作難度升級：宇樹科技耍棍打醉拳、完成後空翻等動作；魔法原子人形機器人完成高難度「湯瑪士迴旋」動作；銀河通用機器人則展示旋轉核桃等細膩操作能力；松延動力人形機器人表演翻跟斗等動作都在網路、社群上引起諸多討論。

春晚開播兩小時，京東機器人搜索量較上期增長超三百％，訂單量暴增一五○％。大陸家庭人形機器人業者表示，近幾天到店諮詢量每天超過二百人次，轉化率高達十五％，目前已經訂了近百台；同時，多地商場也展售機器人，推動機器人進入家戶。

二○二五年大陸整機企業數量超一四○家，發布人形機器人產品超三三○款。據市場研究暨分析機構國際數據資訊一月發布的「全球人形機器人市場分析」顯示，二○二五年全球人形機器人出貨量約為一點八萬台，比二○二四年暴增五○八%。出貨量前六名的全部是中國品牌，其中智元機器人占了卅九％（五千五百台），宇樹科技卅二％（五千二百台），兩家就占掉全球七成市場。

據財聯社報導，宇樹科技ＣＥＯ王興興稱，今年宇樹目標出貨量在一至二萬台左右。但他也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。