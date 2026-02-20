嘴饞吃宵夜傷心又變胖 研究：睡前這時間停止進食最關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現睡前三小時停止進食，對心血管有正面影響。示意圖／ingimage
一項最新研究發現，太晚進食不只會影響體重，甚至還可能傷害心臟血管。研究指出，光是把晚餐提早到睡前3小時吃完，血壓、血糖與心率都有明顯改善。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國西北大學芬柏格醫學院（Northwestern Feinberg School of Medicine）針對39名受試者進行研究。受試者為36至75歲過重或肥胖的成年人，其中一組晚餐較晚進食，睡眠時只有11至13小時的禁食；另一組則延長到13至16小時，並且最後一餐一定要在就寢前3小時吃完。

研究時間近兩個月，團隊發現，睡前三小時不吃東西的受試者，夜間血壓平均下降3.5%、睡眠時心率降低約5%（健康心臟應在夜間放慢）、白天血糖控制更穩定、心臟日夜節律更正常，胰臟處理葡萄糖的效率也有所提升。

研究第一作者格里馬爾迪（Daniela Grimaldi）指出，讓禁食時間配合人體自然的睡眠時間，可讓心臟、代謝系統與睡眠系統同步運作，形成保護心血管的「三方聯盟」。研究顯示，美國只有約6.8%的成年人有理想的心血管代謝系統，而心血管代謝系統不佳與第二型糖尿病心臟病、腎衰竭、睡眠呼吸中止症及部分癌症風險高度相關。

研究也發現，近九成受試者都能遵守這樣的作息時間，顯示可行性高。不僅如此，即使進食總熱量不變，避免宵夜也有助於體重管理，顯見以睡眠時間為基準安排用餐，能為身體帶來健康的影響。

