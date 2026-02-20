訴訟壓力大？電商巨頭墜樓亡 快時尚ASOS創辦人享年58歲

泰國警方今天表示，58歲的英國快時尚電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯2月上旬在海濱渡假勝地巴達雅墜樓身亡，初步調查顯示為自殺。

當地警方告訴路透社，葛瑞菲斯（Quentin Griffiths）於2月9日在泰國巴達雅（Pattaya）一棟公寓大樓的17樓墜落到地面身亡。

警方指出，初步調查顯示為自殺，沒有他殺跡象。

警方引述死者的一位泰國朋友說法，葛瑞菲斯生前一直擔憂泰籍前妻的法律訴訟問題。

泰國警方還提及，在葛瑞菲斯的公寓房間內，有發現這些訴訟相關文件。

ASOS成立於2000年，葛瑞菲斯是共同創辦人之一，他離開公司後依然是ASOS的大股東。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980