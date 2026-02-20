快訊

南韓爆發非洲豬瘟 疫情擴散…飼料中首度驗出病毒

中央社／ 首爾20日專電
南韓各地非洲豬瘟疫情正在擴散，今年已發生18起病例，尤其過去未曾出現過案例的京畿安城、全南靈光等11個地區也發生疫情。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
韓國各地非洲豬瘟疫情正在擴散，今年已發生18起病例，尤其過去未曾出現過案例的京畿安城、全南靈光等11個地區也發生疫情，調查結果顯示，首次從飼料中檢驗出非洲豬瘟基因。

韓聯社今天報導，韓國非洲豬瘟病例從2022年以來分別為7起、10起、11起、6起，不過今年不到2個月就已累積18起病例，除了有許多區域是首度發現病例外，今年驗出的病毒與過去源自國內野生山豬的既有病毒基因不同。

中央事故應對本部表示，目前正實施撲殺與消毒、對相關農場採取移動管制，並進行監測與精密檢查等防疫措施；同時加強全國養豬場、屠宰場出貨豬隻與環境的檢驗，以及取締非法畜產品流通與交易等防疫管理。

農林畜產檢疫本部則在檢驗調查中確認，非洲豬瘟有可能是透過遭污染的飼料而爆發，推測受污染的豬隻血液流入飼料供應鏈，因此政府建議全國養豬場停止使用檢出非洲豬瘟基因的飼料。

行政安全部表示，要求各地方政府與警方、軍方、農協與畜協等單位緊密合作，全力投入防疫工作。行政安全部災難安全管理部長金光龍表示，「非洲豬瘟正以不同於以往的樣態發生，過去未曾出現疫情的地區也無法安心。」

