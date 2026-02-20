逾80萬越南海外勞工返鄉路遙 用科技抒解春節思念

越南歡慶春節，然而對主要在日本、台灣的逾80萬海外勞動人口而言，回家之路漫漫，未必都能與家人團聚。他們是越南經濟成長引擎，卻也為了更好的未來而犧牲家庭時光，只能透過科技抒解心中思念。

越南人重視農曆新年，不僅全家團圓，遠近親戚、鄰里間也會藉由這個時節互相走動拜訪。然而不少越南年輕世代選擇到海外工作賺錢，無法回家團圓。缺席或返鄉的海外家人，成了越南春節親友間的必備話題。

越南海外勞動力是該國經濟成長與外匯存底的重要引擎，政府也將勞務輸出視為重要政策，制定年度目標。內務部指出，去年前10個月越南啟程前往海外的勞動人數已逾12萬人；目前約有超過80萬越南勞工遍佈全球40國。

據越南海外勞工管理局去年11月統計，越南海外勞工每年向國內匯款65億至70億美元，其中光是台灣2025年預計就將貢獻約28億美元（約新台幣880億元），對國家外匯儲備意義重大，也提升工作者的家庭生活水準。

36歲的阿俊（Tuấn）老家在距首都河內一個半小時車程的巴維縣（Ba Vì）。這裡白牆老家旁周遭被農田包圍，年輕人大多外出打工。

他曾任職於越南日商，如今已在日本工作一年多。他告訴中央社，到薪資較高的日本，是為了找一份能養家的穩定收入。

阿俊堅持要回來過年，因為他認為春節「是最有家庭感、最能把家人凝聚在一起的時候，也是我們家庭和國家的文化。所以對我來說，這既是為了家人，也是對國家的一種責任」。

然而，並非所有海外越南勞工都有機會返鄉過節，阿俊感慨說：「我有很多在台灣、日本、韓國工作的朋友，有些能回家過年，有些不能，我覺得大部分在國外工作的越南人都會覺得有點難受、很想家。」

根據越南海外勞工管理局統計，去年前10個月，超過12.1萬名越南勞工出國務工。日本接收了5.5萬名勞工，台灣以超過4.7萬名緊隨其後，為第二大勞動力市場。韓國接收1萬名，其他國家包括德國、羅馬尼亞、匈牙利和俄羅斯。

阿俊也說：「我的朋友去日本的比較多，也有一些去韓國和台灣。總體來說，去台灣和日本的人比去韓國的多一些。」而他沒有打算長期在日本，只想再拚3、4年就回越南。

巴維縣的文叔（Văn）是退役軍人，他們一家反映了部分越南郊區家庭孩子各自外出奮鬥的樣貌。

他有4個孩子，其中3個孩子有台灣工作經驗。現在最小的兒子阿申（Thân），正在台灣林口工作。阿申和阿俊一樣，都是技術人員，也呈現越南勞動力結構正在轉型。

今年過年，文叔有兩個孩子在國外無法回家，一個在台灣，一個在新加坡。文叔說：「說實話，家裡還是很想念他們的。過年的時候，孩子們在那邊也會想家，我們在家裡也會想他們。」

他的二女兒謝氏金影（Ta Thi Kim Anh）18歲時曾到過台灣做過3年廠工，之後回越創業，投身美容業。幾年前因為Covid-19疫情生意受影響，又再度選擇到新加坡工作。這次春節金影沒能返鄉，文叔接到她的拜年電話時，開心之情溢於言表。

金影接受中央社視訊訪問時用中文說：「新年工作太忙，我們這裡只休兩天，不像之前在台灣休比較長時間，所以我們差不多都在新加坡過年。」

金影堅強說道，「很想家，很難過，可是會收起來，因為新年，不可以難過」。她表示，到海外工作，是為了「想改善自己以後的生活，也想多學一點東西」。

來台工作仍是越南年輕人的熱門選項，文叔弟弟與妹妹的孩子中，也有4人正在台灣工作。

文叔告訴記者，孩子到海外，「總體來說，工作和收入都有保障，這樣他們回到家裡，全家人都很高興，這些年家中生活也因此改善了很多」。

這些來台工作的越南遊子，猶如兩國間的橋梁，拉近彼此距離。文叔告訴記者，「我們一家人都非常珍惜越南和台灣間的情誼，我們對去台灣工作的孩子有一種特別的感情。孩子們在那邊都很認真地工作、生活，所以我們也非常珍惜越南人和台灣人之間的情誼」。

越南年輕人因更高的收入在海外打拚，留在家鄉的父母雖然思念，但也為孩子認真生活而感到驕傲。春節雖未必每家每戶都能團圓，但至少能透過科技聯繫彼此，在天涯兩端共同為更美好的未來努力。