德國啤酒市場持續萎縮 世界最古老修道院釀酒廠易主

中央社／ 柏林19日專電

德國巴伐利亞酒廠施奈德白啤酒公司近日宣布，收購全球最古老修道院啤酒廠「威爾騰堡修道院啤酒廠」。德國釀酒商協會指出，隨著人口結構老化與健康意識提升，德國啤酒市場萎縮，也讓中小型釀酒廠經營環境越來越困難。

位於巴伐利亞（Bayern）的威爾騰堡修道院（Kloster Weltenburg）自西元1050年起即開始釀酒，被認為是全球最古老、仍設於修道院內的啤酒廠。根據修道院公告，施奈德白啤酒公司（Schneider Weisse）將取得該修道院啤酒品牌權利，並接手經營釀造業務。

威爾騰堡修道院酒廠經理赫德瑞奇（Till Hedrich）透過公告表示，單靠修道院已難維持營運，將啤酒廠賣給施奈德白啤酒公司，是為避免該酒廠品牌被與地方毫無連結的國際公司收購，讓巴伐利亞傳統釀酒的精神得以延續。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，2025年德國啤酒銷量降至約78億公升，較前一年減少約6%，創下自1993年開始統計以來最大跌幅。若與1994年約115億公升的高點相比，當前德國啤酒市場規模較30年前已縮水逾1/3。

德國釀酒商協會接受德媒明鏡週刊（Der Spiegel）採訪時指出，全球前十大啤酒集團中已不見德國企業身影。德國啤酒市場規模縮小的原因，除了疫情過後經濟下滑、民眾減少在餐廳消費外，也與人口老化、年輕人健康意識提高以及無酒精飲料蔚為風行有關。

歐洲修道院釀酒傳統可追溯至中世紀。根據威爾騰堡修道院網站資料，當時修道院不僅是宗教中心，也是農業與手工技術的重要據點，釀酒既用於日常飲用與接待旅人，也逐漸發展為支持修會運作的經濟來源。

在德國南部，特別是巴伐利亞地區，修道院密集且釀酒技術世代傳承，使修道院啤酒成為當地文化與經濟的重要象徵。除威爾騰堡外，德國目前仍保有少數具有修道院背景的釀酒廠，延續數百年甚至上千年的釀酒傳統。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

