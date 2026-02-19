對關係惡化不以為意？無視兩國緊張 美國遊客2025赴法逆勢成長17%

儘管美國總統川普政府與法國政府之間的敵意日益加劇，主管旅遊的法國中小企業暨貿易部今天說，2025年美國遊客仍大量湧入該國，美國遊客人數較2024年成長17%。

路透社報導，這波美國遊客增長格外值得關注的是，在2025年美元走弱、對歐元匯率下跌超過10%的情況下，美國遊客赴歐旅遊長期享有的匯率優勢明顯減少。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，2025年有超過500萬美國人造訪法國，這也是當年創紀錄1億200萬名外國觀光客中的一部分。而2024年巴黎舉辦奧運時，外國遊客數量則為1億人次。

巴潘說，2025年遊客在法國的消費金額也增加了9%，達到775億歐元，主要原因是更多遊客選擇高檔飯店並大手筆消費。

他說：「法國是絕佳的旅遊勝地。我們應該為此感到自豪，而且更重要的是要持續保持這樣的地位。法國持續吸引著世界各地的遊客，並讓全世界為之神往。」

美國遊客激增顯示，許多美國人對於川普（Donald Trump）與歐洲惡化的關係並不以為意。