快訊

咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

對關係惡化不以為意？無視兩國緊張 美國遊客2025赴法逆勢成長17%

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，2025年有超過500萬美國人造訪法國，這也是當年創紀錄1億200萬名外國觀光客中的一部分。法新社資料照
法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，2025年有超過500萬美國人造訪法國，這也是當年創紀錄1億200萬名外國觀光客中的一部分。法新社資料照

儘管美國總統川普政府與法國政府之間的敵意日益加劇，主管旅遊的法國中小企業暨貿易部今天說，2025年美國遊客仍大量湧入該國，美國遊客人數較2024年成長17%。

路透社報導，這波美國遊客增長格外值得關注的是，在2025年美元走弱、對歐元匯率下跌超過10%的情況下，美國遊客赴歐旅遊長期享有的匯率優勢明顯減少。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，2025年有超過500萬美國人造訪法國，這也是當年創紀錄1億200萬名外國觀光客中的一部分。而2024年巴黎舉辦奧運時，外國遊客數量則為1億人次。

巴潘說，2025年遊客在法國的消費金額也增加了9%，達到775億歐元，主要原因是更多遊客選擇高檔飯店並大手筆消費。

他說：「法國是絕佳的旅遊勝地。我們應該為此感到自豪，而且更重要的是要持續保持這樣的地位。法國持續吸引著世界各地的遊客，並讓全世界為之神往。」

美國遊客激增顯示，許多美國人對於川普（Donald Trump）與歐洲惡化的關係並不以為意。

美國 法國 中小企業 觀光客

延伸閱讀

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

分析：軍售被端上美中談判桌 削弱台灣提高國防預算動力

相關新聞

大阪市獲捐價值逾1億金塊！指定用於更新自來水管線 市長訝異：難以想像的數字

日本大阪市水道局今天下午表示，收到一筆重達21公斤、價值約5億6654萬日圓（約新台幣1億1518萬元）的金塊捐贈。捐贈...

西瓜卡企鵝年底畢業！JR東日本啟動Suica新吉祥物選拔 接班人明年出爐

JR東日本今天宣布，將於本月內成立選考委員會，正式啟動交通IC卡Suica（西瓜卡）吉祥物「Suica企鵝」後繼角色的遴...

對關係惡化不以為意？無視兩國緊張 美國遊客2025赴法逆勢成長17%

儘管美國總統川普政府與法國政府之間的敵意日益加劇，主管旅遊的法國中小企業暨貿易部今天說，2025年美國遊客仍大量湧入該國...

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台籍「護照疑為偽造」

菲律賓最近傳出殺人分屍案，警方今天宣布逮捕一名自稱是台籍的凶嫌；刑事局駐菲聯絡官仍在查證凶嫌身分，初步判斷，凶嫌出示的台...

巴基斯坦喀拉蚩瓦斯氣爆大樓倒塌 至少13死、多人受困

巴基斯坦警方表示，南部港口城市喀拉蚩一棟住宅大樓今天因瓦斯桶爆炸倒塌，造成包括婦女及兒童在內至少13人罹難

影／過年禁放煙花爆竹影響銷量 大陸煙花制造商日趨依賴國際市場

由於中國不少大城市農歷新年期間禁放煙花爆竹，煙花銷量減少。中國規模龐大的煙花產業越來越依賴國外市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。