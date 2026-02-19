巴基斯坦喀拉蚩瓦斯氣爆大樓倒塌 至少13死、多人受困

快訊

中央社／ 喀拉蚩19日綜合外電報導
巴基斯坦喀拉蚩，救援人員和民眾在一處住宅區現場聚集，該處疑似發生瓦斯洩漏爆炸。歐新社
巴基斯坦喀拉蚩，救援人員和民眾在一處住宅區現場聚集，該處疑似發生瓦斯洩漏爆炸。歐新社

巴基斯坦警方表示，南部港口城市喀拉蚩一棟住宅大樓今天因瓦斯桶爆炸倒塌，造成包括婦女及兒童在內至少13人罹難。

路透社報導，警方指出，爆炸發生在喀拉蚩SoldierBazaar一棟多層建築物的一樓，Soldier Bazaar位於這座人口稠密城市東部的住宅區。

根據警方表示，死者當中有7名兒童，包括1名2歲幼童。

警方表示，正在調查引發爆炸的原因。

緊急救援人員表示，已從建築物中救出10多名傷者，但可能仍有更多人被埋在瓦礫堆中。

