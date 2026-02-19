快訊

中央社／ 東京19日專電
日本大阪市水道局今天下午表示，收到一筆重達21公斤、價值約5億6654萬日圓（約新台幣1億1518萬元）的金塊捐贈。金塊示意圖。圖／AI生成
日本大阪市水道局今天下午表示，收到一筆重達21公斤、價值約5億6654萬日圓（約新台幣1億1518萬元）的金塊捐贈。金塊示意圖。圖／AI生成

日本大阪市水道局今天下午表示，收到一筆重達21公斤、價值約5億6654萬日圓（約新台幣1億1518萬元）的金塊捐贈。捐贈者表示，希望相關資金能用於老舊自來水管線更新等市政供水建設。

讀賣電視台報導，大阪市長橫山英幸受訪時對捐贈金額感到震撼。他表示，「真的是難以想像的數字，說實話一時之間都不知道該說什麼。」

他也強調，自來水管老化對策本身就是極為龐大的公共投資，「能夠帶著這樣的心意，把捐贈指定用在管線更新上，我只有滿滿的感謝。」

橫山也幽默表示，由於很難具體想像21公斤的金塊，「當時還開玩笑說，想抱抱看那21公斤到底是什麼感覺。」

大阪市水道局指出，基於捐贈者意願，將不舉行感謝狀頒發儀式。這筆捐贈將納入市府相關預算規劃，優先用於老舊水管汰換等基礎建設，以提升供水安全與穩定性。

大阪 基礎建設 日本

大阪市獲捐價值逾1億金塊！指定用於更新自來水管線 市長訝異：難以想像的數字

日本大阪市水道局今天下午表示，收到一筆重達21公斤、價值約5億6654萬日圓（約新台幣1億1518萬元）的金塊捐贈。捐贈...

