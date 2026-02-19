西瓜卡企鵝年底畢業！JR東日本啟動Suica新吉祥物選拔 接班人明年出爐
JR東日本今天宣布，將於本月內成立選考委員會，正式啟動交通IC卡Suica（西瓜卡）吉祥物「Suica企鵝」後繼角色的遴選作業，預計明年4月對外發表全新吉祥物。
「西瓜卡」於2001年開始發行，隨著電子貨幣功能逐漸普及，成為日本當地人、遊客人手一張的重要存在。目前包含手機端的「行動西瓜卡」，發行量已突破1億張。
JR東日本表示，新吉祥物將象徵「西瓜卡」從過去「交通與小額支付工具」，進化為能與顧客及地方社群廣泛連結的「生活裝置」，全面翻新品牌形象。
選考委員會將先蒐集集團員工對新吉祥物的期待，以及「進化後Suica」的世界觀，再委託年輕創作者提出原案。經委員會篩選後，預計今年夏天公布3組候選方案，並開放使用者投票，最終結果將於明年4月揭曉。
陪伴旅客多年的「Suica企鵝」則將於今年底正式「畢業」。為了感謝他的長年貢獻，JR東日本將於3月推出「Penguin Years」紀念活動，開設特設網站，回顧歷史，並同步發布周邊商品與活動資訊。
目前公布的5名評審委員包括擔任委員長的編劇小山薫堂、模特兒市川紗椰等5人，JR東日本表示，後續將再公布委員會完整陣容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。