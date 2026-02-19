西瓜卡企鵝年底畢業！JR東日本啟動Suica新吉祥物選拔 接班人明年出爐

到歐洲時，很多人都會遇到同樣的尷尬。主菜已吃完，盤內還留著一些醬汁。看著它覺得「不吃完太可惜」，但又怕拿麵包去抹盤子會不會不禮貌。根據日媒Hint-Pot報導，曾旅居英國的美食記者齋藤理子指出，在日本的用餐時，拿麵包沾盤內醬汁吃乾淨算是很常見的做法，但在英國卻可能被認為是「不夠端莊」的吃相，甚至算是餐桌禮儀上的扣分行為。

2026-02-19 15:28