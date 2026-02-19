快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

48小時內就要移除！英國嚴管散布私密影像 違者罰「全球營收一成」

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明。法新社
英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明。法新社

英國將要求科技公司必須在48小時內，下架網路上未經當事人同意分享的私密影像，否則將面臨高達該公司全球合格年營收10%的罰款，甚至可能直接封殺該平台服務。

路透社報導，英國政府表示，當前私密影像能輕易在網路上流傳，而人工智慧（AI）工具更能在瞬間生成色情內容，此舉將在全球致力遏止網路侵害的浪潮中，提升對女性族群的保護。

英國今天表示，將修訂正在國會審議的法案，強制要求大型平台負起法律義務，在接到檢舉後48小時內，移除未經同意分享的私密影像。

在英國，將此類影像上傳至網路本就違法，但部分受害者反映，要讓平台永久移除這些內容依然困難重重。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中表示：「網路世界是21世紀對抗針對女性暴力的最前線。」

網路 英國 上傳

延伸閱讀

印度洋基地若美攻擊伊朗需用 川普警告英國別讓出

為保護兒童 英相擬尋求擴大網路監管權力

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

相關新聞

影／汪星人拚冬奧？捷克狼犬闖賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」

米蘭—柯蒂納冬奧女子團體競速越野滑雪項目18日舉行資格賽時，一隻當地狗隻闖入特塞羅（Tesero）體育場的賽道，發現有選...

餐點太美味…醬汁怎麼吃不失禮？日、義愛用麵包狂抹 英、法只能硬撈

到歐洲時，很多人都會遇到同樣的尷尬。主菜已吃完，盤內還留著一些醬汁。看著它覺得「不吃完太可惜」，但又怕拿麵包去抹盤子會不會不禮貌。根據日媒Hint-Pot報導，曾旅居英國的美食記者齋藤理子指出，在日本的用餐時，拿麵包沾盤內醬汁吃乾淨算是很常見的做法，但在英國卻可能被認為是「不夠端莊」的吃相，甚至算是餐桌禮儀上的扣分行為。

48小時內就要移除！英國嚴管散布私密影像 違者罰「全球營收一成」

英國將要求科技公司必須在48小時內，下架網路上未經當事人同意分享的私密影像，否則將面臨高達該公司全球合格年營收10%的罰...

高山滑雪名將席弗琳 暌違8年重獲金牌 個人第3金寫美選手歷史

美國高山滑雪名將席弗琳(Mikaela Shiffrin)18日在米蘭-科蒂納冬奧的高山滑雪女子曲道項目滑出壓倒性表現，...

米蘭冬奧／蘇翊鳴單板障礙賽奪中國隊首金 徐夢桃滑雪空中技巧衛冕

中國選手蘇翊鳴18日在米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中摘得金牌。這是中國代表團在米蘭冬奧會上獲得的首枚金牌。 　...

馬術治療好有用！馬兒如何陪伴身心障礙兒童踏上成長之路

人類與馬的互動已有數千年歷史，馬匹不僅曾是人類重要的運輸工具，彼此之間也演變為親密的夥伴關係。如今馬經常扮演治療角色，已有研究證實，「馬術治療」能利用馬匹特有的運動方式，增強人類的神經系統和感官處理能力，可有效改善患有神經系統疾病、自閉症、腦性麻痺、關節炎、憂鬱症等患者的症狀。馬術治療對身心障礙兒童、退伍軍人來說，更具有強大的心理療育功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。