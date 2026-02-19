48小時內就要移除！英國嚴管散布私密影像 違者罰「全球營收一成」
英國將要求科技公司必須在48小時內，下架網路上未經當事人同意分享的私密影像，否則將面臨高達該公司全球合格年營收10%的罰款，甚至可能直接封殺該平台服務。
路透社報導，英國政府表示，當前私密影像能輕易在網路上流傳，而人工智慧（AI）工具更能在瞬間生成色情內容，此舉將在全球致力遏止網路侵害的浪潮中，提升對女性族群的保護。
英國今天表示，將修訂正在國會審議的法案，強制要求大型平台負起法律義務，在接到檢舉後48小時內，移除未經同意分享的私密影像。
在英國，將此類影像上傳至網路本就違法，但部分受害者反映，要讓平台永久移除這些內容依然困難重重。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中表示：「網路世界是21世紀對抗針對女性暴力的最前線。」
