影／汪星人拚冬奧？捷克狼犬闖賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自奧林匹克廣播服務公司（OBS）提供影像的畫面中，2026年冬奧女子團體競速越野滑雪資格賽於18日舉行時，一隻狗闖入終點線附近的賽道。美聯社
米蘭—柯蒂納冬奧女子團體競速越野滑雪項目18日舉行資格賽時，一隻當地狗隻闖入特塞羅（Tesero）體育場的賽道，發現有選手正在最後直線衝刺，竟也跟著加入「比賽」行列。這場突如其來的插曲引發現場關注與笑聲，但最終仍「無緣」寫下冬奧越野滑雪賽場的另類紀錄。

衛報與NPR報導，這隻闖入賽道的狗名叫納茲古爾（Nazgul），是一隻2歲的捷克斯洛伐克狼犬，平時住在附近一家飯店。當天上午牠突然闖入賽道，在克羅埃西亞選手哈吉奇（Tena Hadzic）結束女子團體越野滑雪短距離賽資格賽、衝向終點線時，從她身後一路追逐。

即便納茲古爾跑完全程，成績也不會被列入計算，因為牠是雄性，而且是一隻狗。牠在接受觀眾熱情歡呼後，隨即被賽事工作人員套上項圈帶離賽道，並毫髮無傷地送回住處；但在被帶走之前，牠親切友善的身影已透過電視轉播與社群媒體傳遍全球，也讓部分與牠相遇的選手一時錯愕。

哈吉奇回憶當時情況時表示：「我當下想，『我是不是出現幻覺了？』我不知道該怎麼辦，因為也許牠會攻擊我、咬我。」她坦言，自己當下的反應確實可能讓她「損失了幾秒鐘」，但仍處之泰然，說：「這其實沒什麼大不了，因為我又不是在爭奪獎牌或什麼重大成就。但如果這種事發生在決賽，真的可能讓某些人失去獎牌，或錯失很好的成績。」

希臘選手查拉蘭皮杜（Konstantina Charalampidou）則表示，納茲古爾錯在專注於追求名氣，而不是執行「比賽策略」。她說：「牠是在追逐終點線前來回移動的攝影機，很可愛，但沒有攻擊性。我很想摸摸牠，但當下沒有時間，之後也找不到牠。」

賽事主辦單位將納茲古爾帶離現場後，並未安排媒體提問。不過，牠的飼主與一名賽事官員有親屬關係，該名官員在他們前往另一處場地觀賽途中，協助安排 NPR 進行簡短訪問。飼主形容，納茲古爾「固執，但很親人」，當天闖入賽場，與其說是追求運動榮耀，不如說是在尋找陪伴。

飼主說：「牠今天早上比平常哭得更厲害，因為看到我們要離開。我想牠只是想跟著我們走。牠總是在找人。」至於納茲古爾本人，則尚未就自己的表現發表評論。

越野 克羅埃西亞 社群媒體

