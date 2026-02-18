印度華人喜迎新年熱鬧滾滾 舞獅採青屢掀高潮

快訊

中央社／ 加爾各答、新德里18日專電
在印度加爾各答，華人社區成員表演舞獅，慶祝農曆新年。路透
距離台灣超過4300公里的印度，在農曆新年期間也有濃濃的節慶氣氛，加爾各答的華人區家家戶戶張燈結彩，爆竹聲此起彼落，過年熱鬧的氣氛在一次次舞獅「採青」表演中達到高潮，駐印度代表處也在今天舉辦寫春聯的活動，讓在德里過年的台灣民眾感受團聚溫馨。

印度仍保有較完整華人聚落文化的大城市加爾各答（Kolkata），許多人家在春節期間都會在門外貼上春聯、掛上燈飾，慶祝活動從除夕開始，會一連進行好幾天，當地華人維持傳統，許多到外地工作、求學，甚至移民海外的民眾，都會在春節期間回到加爾各答，並在除夕夜和家人、親戚吃年夜飯，享受久違的團聚時光。

除夕夜從晚餐時間開始，音樂、鑼鼓和爆竹聲就不曾間斷，當地華人民眾告訴中央社記者，「熱鬧的情況會一直持續，至少會到初一凌晨1時到3時，幾乎可以說是不夜城了。」

春節期間，加爾各答最著名的舞獅表演總讓人看得目不轉睛，除了當地民眾享受其中，許多觀光客、自媒體經營者，也會慕名趕往現場，設法擠到最前頭，用手機、相機等攝影器材，記錄舞獅表演及重頭戲「採青」的精彩時刻。

加爾各答華人至今仍保有在初一清早到廟宇參拜的傳統，許多人會到廟裡上香祈福，也有不少人會到佛光山參加法會，並為自己、家人點上一盞光明燈，祈求在新的一年平安順利。

在華人的觀念裡，春節是與家人團聚的日子，在加爾各答出生，目前在台灣工作、定居的民眾古永生告訴中央社記者，慶祝活動會延續好幾天，大家從除夕起就會輪流做東宴請親友，同一群人會一連好幾天相聚，請客的人有時候在餐廳開個幾桌宴請親友，也會像春節晚會這樣，用「辦桌」的形式讓大夥熱鬧。

古永生說：「同一批人天天見面，吃的也是類似的菜，幾天下來常覺得吃膩了，但不管如何，能跟許久不見的親朋好友話家常，這樣的氣氛，是我每年過年都想回加爾各答的原因。」

加爾各答的春節晚會十分熱鬧，每年都有人登高一呼籌辦，大家也會熱烈響應，晚會當天有精彩的歌舞表演，也少不了傳統的舞獅演出，摸彩的環節更是讓現場熱鬧的氣氛「嗨」到最高點。

駐印度代表處在初二這天也號召在德里的台灣、印度民眾一起寫春聯，並備有紅豆湯圓、年糕，以及台灣的零食、飲料等點心，讓大家一起享用。

駐印度代表陳牧民表示，為了讓在印度過年的台灣人有過年的感覺，特別辦了這次新春團拜，也藉由邀請印度朋友一起練書法、寫春聯的活動，展現台灣的軟實力。

談到印度的過年氣息，陳牧民指出，加爾各答是印度目前唯一有華人區的地方，雖然人數不多，但他們每年的過年，都有大型的僑社活動、舞獅表演等，過年的氣息仍舊十分濃厚。

過年期間，許多台灣民眾趁著假期到外地旅遊，「年味」似乎不如過去濃烈；相較之下，在印度的華人圈，似乎更能感受到過年的氣氛。

印度 過年 加爾各答 春節 除夕夜 春聯 年夜飯

