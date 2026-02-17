涉假冒警察！詐騙日本老婦310萬元 33歲台灣男子遭逮捕

日本放送協會（NHK）旗下NHK World JAPAN報導，日本警方逮捕一名來自台灣的33歲男子，他涉嫌假冒警官以辦案為由，詐騙香川縣一名70多歲女性1500萬日圓（約新台幣310萬元）現金。

根據NHK World JAPAN電視台，這名嫌犯是來自台灣的33歲男子林彥谷，他自稱公司職員。警方未透露他是否坦承此案涉及其他共犯。

日本警方指出，嫌犯涉嫌與同夥於2025年12月至2026年1月期間共謀，假冒警官致電香川縣一名70多歲女性住處，以辦案為名詐取1500萬日圓現金。

據報導，嫌犯告訴這名女性：「因為妳被當成犯罪嫌疑人，所以需要確認資金情況。」

嫌犯還不斷逼迫她，要求她將錢放入紙袋，放置於住家玄關。這名女性依照指示留下了錢，嫌犯隨後前往取走。

此外，在1月5日至22日期間，嫌犯也以相同手法詐騙日本鳥取縣米子市一名80多歲女性，在取走詐騙款項時遭警方逮捕。警方調查後發現，他也涉及前述案件。

警方認為他們是「匿名流動型犯罪集團」，正釐清案發經過。