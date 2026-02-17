古巴石油供應遭美國阻擋 街頭堆滿垃圾散發惡臭

快訊

中央社／ 哈瓦那16日綜合外電報導

加勒比海最大島嶼古巴的石油進口遭到美國想盡辦法阻斷後，首都哈瓦那街頭開始堆積大量垃圾，吸引成群蒼蠅，腐爛的食物也發出陣陣惡臭。

路透社報導，根據古巴官方新聞網站「古巴辯論」（Cubadebate）本月消息，由於古巴燃料短缺，哈瓦那全市106輛垃圾車只有44輛能維持運作，導致垃圾收運速度大幅減緩。

哈瓦那街頭如今堆滿紙箱、用過的塑膠袋、寶特瓶、破布及其他廢棄物，使得汽車駕駛、行人與自行車騎士須繞過這些龐大垃圾堆才能前行。部分居民也在垃圾中翻找可重複利用的物品。

市民克魯斯（Jose Ramon Cruz）表示：「整座城市到處都是垃圾。已有10多天沒有垃圾車過來。」

在古巴其他城鎮，居民也紛紛透過社群媒體發文示警公共衛生風險。

古巴全國約1100萬人口原已承受食物、燃料與藥品嚴重短缺之苦，其共產主義政府為了保障基本服務，已對相關物資實施配給措施。

美國自1960年起對古巴實施禁運。而川普（DonaldTrump）政府近幾個月為了對古巴加強施壓以刺激政治變化，又採取更強硬措施，包括對運油至古巴的船隻實施制裁，並威脅對供油給古巴的國家祭出關稅懲罰。

古巴的石油供應大國之一委內瑞拉去年12月中旬起已實質停止供油，墨西哥政府也已宣布停止運油，導致古巴的石油供給在2個月內劇減。

長期以來，聯合國投票要求美國終止對古巴的禁運。墨西哥與委內瑞拉的領導人並曾警告，阻斷古巴的燃料供應可能帶來嚴重的人道衝擊。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天告訴媒體記者，古特瑞斯「非常關切」古巴情況，聯合國團隊正與哈瓦那合作來協助支援人道援助，古特瑞斯「希望所有各方進行對話及尊重國際法」。

俄羅斯1家報社上週報導，莫斯科正準備在不久後運送原油和燃料到古巴，但報導未提確切日期。

