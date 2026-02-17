福音也能裝紅包？調查：信仰者相信真正福分是上帝護佑

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在春節期間，透過實踐愛與服務來彰顯福音精神，將使華人傳統佳節成為傳遞福音與修復關係的溫馨橋樑。（Photo by Photo by Jason Leung on Unsplash）
基督徒過年也要傳福音！美國基督教媒體調查指出，海外僑民教會與中國教會對於「發紅包傳福音」抱持不同觀點，但都相信真正福分在於耶穌基督，而非紅包內的物質價值。

許多人在春節期間，透過實踐愛與服務來彰顯福音精神，將使農曆新年成為傳福音與修復關係的溫馨橋樑。

紅包中的福音祝福

今日基督教》報導，在華人文化中，紅色象徵喜慶，紅包則代表幸福與繁榮，通常由長輩給予未婚晚輩或大人給予小孩，而隨著微信、微博等社交平台興起，也演變出數位發紅包的形式。事實上，這項傳統具有重要的社會動力，而中國人也常開玩笑說：「恭喜發財，紅包拿來。」

在海外僑民教會中，紅包在新春期間會成為展現友好與文化尊重的媒介，透過在紅包內放入聖經金句與小額金錢，盼與社區建立連結並傳遞上帝的祝福，作為傳遞溫情及消除福音隔閡的橋樑。

然而，中國教會則持較為審慎或保留的態度，主要原因在於城市文化的警惕心、對民間宗教背景的顧忌，以及避免將屬靈祝福物質化，而部分牧者也擔憂可能引起世俗金錢觀的誤解，甚至與民間迷信產生混淆。

真正福分耶穌基督

事實上，福音紅包是否有效，儘管存在文化差異與執行上的挑戰，各界仍持續反思如何讓基督信仰在尊重傳統習俗的同時，能更貼合華人的生活脈絡。無論形式如何，多數宗教領袖的共識是：紅包僅是手段，真正福分在於耶穌基督，而非紅包內的物質價值。

Salt&Light》指出，春節不僅是探親與聆聽家族歷史的時刻，更是發揮基督使者身分的重要契機，透過傾聽、關懷與禱告來展現信仰的愛，並將傳統習俗與宗教使命相互融合。另外，在春節中實踐款待與代禱，將使華人傳統佳節成為傳遞福音與修復關係的溫馨橋樑。

