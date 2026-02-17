西班牙加泰隆尼亞公寓惡火 5名年輕人喪命、4人輕傷

也許你曾聽過這樣一個都市傳奇：美國太空梭的火箭推進器設計規格，因為運送的需求，受限於火車隧道的寬度，而隧道的寬度取決於鐵軌軌距，軌距來自於英國老馬車，馬車的輪距又源於2000年前古羅馬戰車上2匹馬屁股的寬度。

2026-02-17 12:23