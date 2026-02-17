西班牙加泰隆尼亞公寓惡火 5名年輕人喪命、4人輕傷

快訊

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導
西班牙東北部加泰隆尼亞自治區消防單位今天深夜表示，當地一棟公寓大樓發生火災，造成5名年輕人喪命,另有4人輕傷。
西班牙東北部加泰隆尼亞自治區消防單位今天深夜表示，當地一棟公寓大樓發生火災，造成5名年輕人喪命，另有4人輕傷。圖／歐新社

西班牙東北部加泰隆尼亞自治區消防單位今天深夜表示，當地一棟公寓大樓發生火災，造成5名年輕人喪命，另有4人輕傷。

西班牙埃菲通訊社（EFE）引述消防單位消息人士的說法報導，當局認為所有罹難者皆為年輕人，其中部分死者可能尚未成年。

消防單位透過聲明指出，這起火警發生在城鎮曼列烏（Manlleu）一棟5層公寓大樓的儲藏室。曼列烏位於巴塞隆納以北的奧索納（Osona）地區，人口約2萬1000人。

他們補充道，目前尚不清楚罹難者當時無法逃離儲藏室所在區域的原因。加泰隆尼亞警方已針對起火肇因展開調查。

由於部分遺體嚴重燒焦，罹難者身分預計明天上午陸續完成確認。

加泰隆尼亞 西班牙 公寓 火災

