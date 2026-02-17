澳退役少將籲借鏡台灣 建立全民防衛機構嚇阻侵略

快訊

中央社／ 雪梨17日專電

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）指出，澳洲政府斥資近40億澳元投入AUKUS項目，符合澳洲安全和政治需要；澳洲同時需要仿效台灣，建立類似全民防衛動員署（ADMA）的強化後備戰力機構。

澳洲政府15日宣布，斥資39億澳元（約新台幣867億元）在南澳州（South Australia）鄰近阿得雷德港（Port Adelaide）的奧斯本（Osborne）興建船廠，以便迎接未來按照澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防禦協議的核動力潛艦交付。

萊恩接受中央社電話訪問時指出，澳洲持續針對AUKUS投放資源，本來是基於澳洲的安全需要，亦是因應澳洲政府的政治需要。萊恩說：「儘管現任政府並未增加整體國防開支，但藉著持續投放資源（用在AUKUS項目），可以達到宣示澳洲致力推動國防的效果。」

他提醒，目前南澳州選舉臨近，將資源投放到極其昂貴的興建船廠項目，將帶來一定政治效應。

萊恩指澳洲政府的做法也是為了應付來自美國總統川普的壓力。萊恩解釋說：「隨著澳洲政府已經針對與美國有關項目投入了數十億美元，於是美國在批評澳洲叫人難堪的國防開支紀錄時，火力並不如批評歐洲國家一般的大，是比較客氣的。」

他警告，澳洲在國防預算並無增長的同時，用於AUKUS核動力潛艦項目的比例正在增加，難免排擠其他國防需要，多少帶來隱憂。他說：「資源都投到核動力潛艦項目，這意味著其他軍種，特別是空軍和陸軍，因而變得資源減少。」

面對國內外情勢，萊恩認為，澳洲要在兩難中取捨。他說：「如果澳洲國防預算能達到GDP的3%或3.5%，情況就會截然不同；但在可預見的未來，可能只會維持在2%到2.1%，這一丁點預算不足以讓澳洲擁有強大常規防禦部隊的同時，又擁有核動力潛艦；我們不得不做出妥協。」

萊恩特別提到，他相信除了充實武器戰備之外，像台灣整合民間資源以便強化後備戰力的做法，值得澳洲參考。

他認為，澳洲政府需要建立類似台灣國防部全民防衛動員署（ADMA）的機構。他說：「台灣平時就做好動員準備的做法，正是一種政治意向宣示，表明一個國家認識到全民動員的需要。」

萊恩強調：「它（此類機構）同時宣示一個國家捍衛自身安全的意志，這是一種威懾，嚇阻他國侵略的宣示，這裡指的是中國。」

萊恩相信台灣的後備戰力動員做法，有其可取之處。他說：「這是向潛在的侵略者發出警告，讓侵略者明白，不可以僅僅考慮台灣的常規軍事力量；而是必須考慮台灣可以隨時迅速擴大的軍事和國防動員能力，而且這種能力戰力是難以預料。」

他認為，類似全民防衛動員署的常設機構，能在國家的層級上演練民間和軍方的重要互助關係，以便在戰時國家緊急情況下有效協調。

萊恩說：「台灣政府在衝突爆發前就建立相關組織，並且實際操作、演練和準備的做法，非常聰明；不僅對澳洲，而且對其他國家都有著示範作用。」

