快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

戀人拱門情人節坍塌 義官員：收到最不想要禮物

中央社／ 羅馬16日綜合外電報導

義大利亞得里亞海岸知名岩石地標「戀人拱門」在歷經連日惡劣天氣後，於情人節當天倒塌。當地官員警告，這段脆弱的海岸線目前多處面臨崩塌風險。

路透社報導，這座天然拱門是南部普利亞大區（Puglia）梅倫杜尼奧鎮（Melendugno）附近聖安德烈亞（Sant'Andrea）海蝕柱群的一部分，長期以來是情侶求婚和遊客拍照的熱門地點。

梅倫杜尼奧行政首長席斯特尼諾（MaurizioCisternino）告訴地方媒體說：「這是個誰也不想要的情人節禮物。」他形容這起倒塌對當地形象及觀光產業是「非常沉重的一擊」。

席斯特尼諾指出，連日豪雨、強風及大浪衝擊，最終摧毀了這處天然拱門，「大自然收回了自己創造的東西」。

官員警告，這段岩石海岸線其他地段也可能出現倒塌，懸崖已出現肉眼可見的裂縫，凸顯海岸侵蝕問題日益嚴重。

今年連續數週的惡劣天氣已對義大利南部造成估計逾10億歐元（約新台幣380億元）的損失，包括西西里島小鎮尼斯卡米（Niscemi）發生的山崩，迫使超過1500人撤離家園。

情人節禮物 義大利

延伸閱讀

大年初一傳貼圖賀新年就開運！入手LINE馬年貼圖抽10萬馬爾地夫旅遊金

冬奧／「情人節的選手村打得太火熱！」 官方緊急補貨幽默回應保險套荒

情人節甜蜜爆表！219對登記結婚 無人機閃耀維港助興

離婚後首個情人節太火！大牙赤裸泡湯眼神渙散 激吻男子遭偷拍

相關新聞

傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格低於1,000美元（約新台幣3.1萬元）。這款筆電不同於...

為保護兒童 英相擬尋求擴大網路監管權力

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他將尋求擴大監管網路的權力，以保護兒童免受快速變化的數位風險衝擊

研究證實追劇時間改拿來動一動 憂鬱症機率大幅下降

一項新研究發現，只要少看一點電視，改做運動、通勤甚至多睡一點，中年罹患重度憂鬱症的風險就可能大幅下降，甚至可降低43%。

英首席捕鼠官就職15週年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞（Larry）今天就職屆滿15週年，從動物收容中心踏入政壇權力核心的牠，歷經6任...

越南春節傳統必備鮮花盆栽 河內民眾搶購添年味

春節到，購置以桃花、金桔為主的鮮花盆栽，是越南家家戶戶農曆年不可或缺的獨特傳統，相信能帶來好運與吉祥。一年一度開放的臨時...

每天2罐還加「這一物」！馬國男汽水上癮慘遭截肢 醫揭6大警訊

汽水好喝，但千萬不要這樣喝，否則追悔莫及！馬來西亞有男子喜愛喝汽水時加1樣東西，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。現在他相當後悔，勸告不要亂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。