戀人拱門情人節坍塌 義官員：收到最不想要禮物

義大利亞得里亞海岸知名岩石地標「戀人拱門」在歷經連日惡劣天氣後，於情人節當天倒塌。當地官員警告，這段脆弱的海岸線目前多處面臨崩塌風險。

路透社報導，這座天然拱門是南部普利亞大區（Puglia）梅倫杜尼奧鎮（Melendugno）附近聖安德烈亞（Sant'Andrea）海蝕柱群的一部分，長期以來是情侶求婚和遊客拍照的熱門地點。

梅倫杜尼奧行政首長席斯特尼諾（MaurizioCisternino）告訴地方媒體說：「這是個誰也不想要的情人節禮物。」他形容這起倒塌對當地形象及觀光產業是「非常沉重的一擊」。

席斯特尼諾指出，連日豪雨、強風及大浪衝擊，最終摧毀了這處天然拱門，「大自然收回了自己創造的東西」。

官員警告，這段岩石海岸線其他地段也可能出現倒塌，懸崖已出現肉眼可見的裂縫，凸顯海岸侵蝕問題日益嚴重。

今年連續數週的惡劣天氣已對義大利南部造成估計逾10億歐元（約新台幣380億元）的損失，包括西西里島小鎮尼斯卡米（Niscemi）發生的山崩，迫使超過1500人撤離家園。