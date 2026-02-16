巴西東南部重大車禍 已知造成6死46傷

巴西聖保羅州（Sao Paulo）消防人員指出，一輛巴士今天在巴西東南部一條聯邦公路發生車禍，造成6名乘客死亡，另有46名傷者已送往當地醫院治療。

路透社報導，消防單位在社群平台X貼文指出，今晨這起事故發生在BR-153聯邦公路，靠近馬里利亞市（Marilia）。當局未立刻公布受傷乘客的狀況。

當地報社引述巴西聯邦公路警察的聲明報導，這輛巴士載著來自東北部馬蘭豪州（Maranhao）的農場工人，準備前往南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）採收蘋果。

「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）報導，事故原因為巴士左後輪爆胎，導致駕駛失控，車子偏離路面後翻覆。