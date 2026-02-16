傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電。美聯社
消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格低於1,000美元（約新台幣3.1萬元）。這款筆電不同於其他蘋果筆電，未採用M系列晶片，改為搭載iPhone處理器，但仍將維持鋁製外殼，要搶攻教育與商業用戶。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，平價款MacBook代號為「J700」，將使用iPhone處理器，而非M系列晶片。而且相較於MacBook Air或MacBook Pro，這款新品螢幕較小、不到13吋。儘管新品價格較低，仍將採用鋁製機殼，而非塑膠外殼。蘋果為了繼續使用鋁製機殼，研發新製程。製作速度更快、也更有成本效益。

蘋果將鎖定學生與企業用戶行銷平價筆電。新品將有繽紛色彩，不同於MacBook Air或MacBook Pro的低調用色。蘋果在過去一年來，測試了淡黃、淡綠、粉紅、藍色、以及經典銀和深灰色，但未必所有顏色都會上市。葛曼估計，蘋果最快3月發布此一新品。

除此之外，蘋果將推出新款的MacBook Pro和MacBook Air。而新iPad也有望在不久後問世，iPad Air將有新的入門款，今年還預料將發布搭載OLED螢幕的iPad mini。

葛曼並說，今年的蘋果新智慧手機，名為iPhone 18 Pro和18 Pro Max，表示與去年的iPhone 17相比，只有微幅調整。但這不代表iPhone 18沒有重大升級，新品相機將導入可變光圈（variable aperture）、且搭載速度更快的A20處理器。

而且新智慧機將配備首款蘋果自製modem晶片「C2」，性能足以取代iPhone高階機種使用的高通晶片。然而，今年發表會的焦點，可能不在iPhone，而是蘋果首次推出的折疊手機。

