澳洲代表寫春聯賀年 新加坡代表示範「撈魚生」

今天是除夕，新加坡、印度、德國、荷蘭及澳洲等國駐台代表都發布影片賀年。新加坡代表符秀麗分享星馬華人春節傳統「撈魚生」，印度代表德寧瀚期望印台發揮所長、深化合作，澳洲代表馮國斌揮毫寫下「馬」字春聯，荷蘭代表浦樂施則是以台語祝福「蝦米攏賀」。

新加坡駐台北商務辦事處今天在官方臉書發文分享新加坡農曆年活動「撈魚生」，並說明，撈魚生也稱「撈起」，盛行於新加坡和馬來西亞的華人傳統習俗，大家圍著一盤色彩繽紛、寓意吉祥的食材，每一樣都象徵著新一年的祝福。

新加坡駐台北商務辦事處說，大家拿著筷子把食材拋得越高，象徵來年的財運與興旺越旺。新加坡駐台代表符秀麗也加入辦事處員工一起「撈魚生」，祝福馬年吉祥，馬到成功。

印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）也透過官方臉書表示，他年前到台北市一間幼兒園分享「太陽神和7匹馬」的印度神話，希望大家如同7匹馬發揮各自長處、彼此合作，才能推動世界前進。

德寧瀚說，期望馬年印度與台灣在各領域繼續合作，善用彼此優勢，兩地的企業也將在高科技領域攜手並進，而在經貿方面，印度和台灣是長期夥伴，共同探索新的投資機會和市場。

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）透過臉書影片賀馬年，並貼上「德台友誼」春聯。他說，德國在與馬有關的領域可說是世界第一，連續多年在世界馬術大賽以及奧運會上，維持擁有最多面金牌的國家。相信馬年對德台關係而言，將會是好的一年。

德國在台協會另分享，德國嘉年華（Fasching）重頭戲巡遊表演落在「玫瑰星期一」（Rosenmontag），今年正好碰上台灣的除夕。在德國，嘉年華隊伍這天會穿上五光十色的衣服、搭上美輪美奐的花車，在天主教傳統較盛的地區如萊茵河地區，慶祝氣氛也較濃。

荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）透過荷蘭在台辦事處官方臉書，以台語和中文送上祝福「蝦米攏賀」、「馬上有錢」，並表示接任代表後首次在台灣過農曆年，深具意義。

澳洲駐台辦事處官方臉書發布影片，由代表馮國斌（Robert Fergusson）揮毫寫下「馬」字春聯，並以中文表示，雖然寫得不好，但祝大家「馬到成功」、「馬年行大運」。