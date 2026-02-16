紐西蘭北島暴雨強風 數萬戶停電交通受阻

紐西蘭北島（North Island）今天在大雨與強風影響下，航班、火車和渡輪班次大亂，多處道路封閉，並造成數萬戶停電。

路透社報導，威靈頓（Wellington）機場表示，進出首都的班機大多取消或延誤；當地媒體報導指出，紐西蘭航空（Air New Zealand）已暫停在威靈頓、納皮爾（Napier）及北巴麥斯頓（Palmerston North）3個機場的作業。

有關當局指出，目前有超過3萬戶無電可用，其中威靈頓地區約1萬戶。威靈頓全區駕駛人被敦促避免上路，多所學校宣布停課。

紐西蘭消防和緊急救援局（Fire and Emergency NewZealand）全國助理指揮官古柏（Ken Cooper）表示：「我們忙了一晚上，消防員到現在還在回應求助電話。」

他補充，從昨晚到今晨共接到852通緊急電話，其中一半以上來自威靈頓地區。

威靈頓主要汙水處理廠這個月稍早在一場風暴中故障，導致汙水不得不排放至南岸外海。而這個週末的風暴又把汙水沖刷、吹回岸上。部分居民在社群平台稱有褐色海嘯來襲。

這個位在紐西蘭北島東方的低氣壓系統從週末起持續增強，帶來大雨與強風，對多地造成嚴重衝擊。1名男子14日被人發現陳屍在高速公路1輛遭大水淹沒的車輛之中。

風暴預計明天移往南島（South Island），有關當局警告恐造成進一步的影響。