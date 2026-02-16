金正恩主持新社區落成 供陣亡軍人遺族安居

快訊

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

北韓官媒今天報導 ，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）日前在平壤（Pyongyang）為一處新社區主持完工典禮，這片住宅是專為海外陣亡官兵的遺族而建。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在典禮上致詞時表示，新社區象徵著陣亡軍人的「精神與犧牲」，要讓家屬「能以兒子或丈夫為榮，生活無憂」。

北韓中央通信社公布的照片顯示，金正恩帶著女兒金主愛（Ju Ae）一同慰問陣亡官兵家屬，並參觀了剛落成的新居。

路透社報導，根據南韓、烏克蘭及西方消息來源的資料，北韓與俄羅斯簽訂共同防禦協議，在2024年派遣約1萬4000名士兵赴烏克蘭，與俄軍並肩作戰，其中逾6000人戰死。

近幾個月來，北韓多次舉辦公開儀式以悼念犧牲戰士，包括在平壤啟用全新紀念公園，園內豎立軍人的雕像。

北韓勞動黨第9次代表大會預計2月底舉行，外界預料金正恩將在會中展示政績，並布達政策方針。

