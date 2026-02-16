快訊

老iPhone救星來了？傳iOS 27將「大掃除」 程式瘦身不只順暢還能省電

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

為保護兒童 英相擬尋求擴大網路監管權力

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
英相施凱爾。(美聯社)
英相施凱爾。(美聯社)

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他將尋求擴大監管網路的權力，以保護兒童免受快速變化的數位風險衝擊。

路透社報導，英國政府上個月宣布，將就「澳洲式」社群媒體禁令進行諮詢，以限制16歲以下兒童使用。西班牙、希臘和斯洛維尼亞隨後也表示計劃推行類似禁令。

施凱爾在聲明中指出：「科技發展非常快速，法律也必須跟上。」

施凱爾辦公室說，此舉可能減少國會對未來限制措施的審查，但為了能在網路與科技規範方面快速行動，這麼做有其必要，毋須每次都需經過冗長的立法程序。

英國政府還表示，將針對更多人工智慧（AI）聊天機器人祭出規範，禁止其在未經當事人同意的情況下生成不雅影像。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下新創公司xAI開發的聊天機器人Grok近期在X平台生成露骨色情內容，促使多國政府和主管機關大力掃蕩，展開調查、祭出禁令並且要求強化防護措施。

儘管這類措施旨在保護兒童，同時也可能影響成人的隱私權與使用服務的能力，並引發各國與美國在言論自由及監管範圍上的緊張關係。

舉例來說，影像分享網站Imgur去年為因應更嚴格的年齡驗證規定，封鎖所有英國用戶的存取權，改以空白影像顯示。

若干大型色情網站也選擇封鎖英國用戶，而非驗證使用者年齡，理由是這麼做侵犯隱私且存在安全風險。

不過，這類地域限制可透過虛擬私人網路（VPN）繞過。英國政府表示，針對兒童安全的諮詢也將包括使用VPN的潛在年齡限制。

英國 網路 年齡

延伸閱讀

中國對加拿大、英國公民免簽政策 2/17起實施

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

相關新聞

研究證實追劇時間改拿來動一動 憂鬱症機率大幅下降

一項新研究發現，只要少看一點電視，改做運動、通勤甚至多睡一點，中年罹患重度憂鬱症的風險就可能大幅下降，甚至可降低43%。

英首席捕鼠官就職15週年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞（Larry）今天就職屆滿15週年，從動物收容中心踏入政壇權力核心的牠，歷經6任...

越南春節傳統必備鮮花盆栽 河內民眾搶購添年味

春節到，購置以桃花、金桔為主的鮮花盆栽，是越南家家戶戶農曆年不可或缺的獨特傳統，相信能帶來好運與吉祥。一年一度開放的臨時...

每天2罐還加「這一物」！馬國男汽水上癮慘遭截肢 醫揭6大警訊

汽水好喝，但千萬不要這樣喝，否則追悔莫及！馬來西亞有男子喜愛喝汽水時加1樣東西，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。現在他相當後悔，勸告不要亂...

家長在拉麵店餐桌直接換尿布遭勸阻竟反嗆 網轟：超級噁心

帶小孩出門用餐確實不易，但「方便」絕不能建立在影響衛生之上。近日X（原推特）上瘋傳一起日本餐飲店糾紛，一對父母竟直接在餐廳的桌上替嬰兒更換髒尿布，被店家制止後甚至還擺出不悅態度，遭網友痛批這根本是「排泄派對」，更有人列出這類「恐龍家長」的共同特徵，引發熱議。

大掃除別忽略！ 枕頭用2年恐藏「數十億真菌」 專家籲：這類人3個月就該換

農曆春節到來，許多民眾習慣在年底進行大掃除，順便汰換舊的寢具「除舊佈新」。英國曼徹斯特大學（University of Manchester）傳染病學教授登寧（David Denning）就提出警告，枕頭若未定期更換，內部可能累積數十億個真菌孢子，恐對呼吸道健康造成嚴重威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。