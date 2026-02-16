9場風暴襲擊 西班牙1月破25年來最多雨紀錄

快訊

中央社／ 馬德里15日專電

西班牙今年冬天天氣特別差，至今接連遭受9場風暴侵襲，極端氣候帶來強風、豪雪、暴雨及破紀錄降雨量，使2026年1月成為25年來最多雨、30年來日照最短的1月。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，橫掃伊比利半島（Iberian Peninsula）的一系列連環風暴（溫帶氣旋）近日終於趨緩，但這波接連不斷的風暴，不論強度之大、持續時間之長，都屬罕見。

2026年至今共有9個風暴肆虐西班牙，包括1月的戈雷蒂（Goretti）、哈利（Harry）、英格麗（Ingrid）、約瑟夫（Joseph）與克莉絲汀（Kristin），以及2月的李奧納多（Leonardo）、馬塔（Marta）、尼爾斯（Nils）與奧里安娜（Oriana）。

根據西班牙國家氣象局（AEMET）紀錄，2026年1月是自2001年以來最多雨的1月，西班牙大陸平均降雨量為119毫米，比1月平均值高出85%，成為自1961年有天氣紀錄以來，第7個多雨的1月，也是21世紀以來第2個多雨的1月，僅次於2001年。

年初以來，超過400個市鎮的累積降雨量超過500毫米；南部安達魯西亞地區（Andalucía）的白色小鎮格拉薩萊馬（Grazalema）降雨量最驚人，短短43天內，降雨量就超過往年全年的降雨量。

連續降雨天數也異常地長。在西北部大西洋沿岸加利西亞地區（Galicia）的拉科魯尼亞省（LaCoruña），部分城鎮連續降雨38天；安達魯西亞地區的哥多華省（Córdoba），連續降雨天數達22天；馬德里自治區中，也有城鎮連續降雨天數達17天。

暴雨灌滿水庫，在短短15天內，西班牙水庫蓄水量出現有史以來最大增幅，目前已開始洩洪；河流水位暴漲，加上近日氣溫升高導致融雪加速，多條河流處於警戒狀態。

連環風暴也在西班牙山脈上留下異常的厚厚積雪。南部滑雪勝地內華達山脈（Sierra Nevada）積雪量達到往年同期的6倍。

極端天氣還造成日照不足。持續的雲層覆蓋使2026年1月成為自1996年以來日照時間最短的1月，深深打擊了西班牙「陽光普照」的名聲，對熱愛曬太陽的西班牙人來說，尤其難受。

安達魯西亞自治區是這波極端氣候席捲下，受災最嚴重地區，尤對農業部門打擊最深。連日暴雨導致鄉村道路斷裂、灌溉系統受創、農田被淹沒、溫室等基礎建設被摧毀，冬季農作物損失慘重，預計超過20%的農業生產和1萬4000公頃土地受影響。

