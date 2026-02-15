越南春節傳統必備鮮花盆栽 河內民眾搶購添年味

快訊

中央社／ 河內15日專電
購買鮮花或盆栽在越南農曆春節（Tết）則是相當重要且必不可少的習俗。示意圖／ingimage
春節到，購置以桃花、金桔為主的鮮花盆栽，是越南家家戶戶農曆年不可或缺的獨特傳統，相信能帶來好運與吉祥。一年一度開放的臨時路邊花市，和滿載花卉的民間車輛，共同為城市妝點五彩繽紛的年味。

隨著春節到來，越南首都河內街道上越來越多機車在後座綁著鮮花、枝幹、盆栽，艷紅色的花或鮮橘色的金桔樹，在車潮中若隱若現。

相較於台灣春節的鮮花多為點綴，購買鮮花或盆栽在越南農曆春節（Tết）則是相當重要且必不可少的習俗。全民不分世代、性別，年節家裡必須要有鮮花或金桔樹妝點，以帶來生氣與運氣，為越南獨特的文化特色。

15日這天一早，河內老街區的Hàng Lược花卉市集湧進機車與行人，比周邊賣春節裝飾的街區更熱鬧。

有民眾貨比三家仔細挑選花卉盆栽，有人高舉剛購入的桃花枝幹緩慢地穿越人群，也有人藉著百花齊放之時，身穿傳統服飾奧黛拍攝美照。當然，還有不少外國遊客到此，感受繁忙的春節氣息。

幫父親顧攤的阿維（Duy）告訴中央社，平時他們家不賣花卉，只是父親有在種盆栽，因此春節就進了桃花樹，趁著年節賺一筆。

他說：「鮮花是越南春節的重要傳統，祖先以桃花、櫻花、杏花樹等慶祝新年，南部則主要是黃梅花。儘管今年購買力下降，進帳沒有去年多，但買氣還算熱絡。」

阿維笑著指出，越南人對於新年花卉很認真，「去別人家作客，誇讚對方購置的花卉盆栽準沒錯，主人會很樂意和你聊有關鮮花和盆栽的一切」。

阿達（Đạt）則陪著身穿奧黛的家人一起來花市拍照。他們向記者表示，平時並沒有買花的習慣，但是春節買花是必要傳統，一年也就只買這麼一次。

「我們相信，在家擺放花卉能帶來好運，新的一年我們需要好運跟新鮮氣息；買金桔樹則是象徵吉祥、財富。我家裡已經買好金桔樹跟桃花了，每年這個時候一定都要買」。

除了這條傳統花街外，河內市政府在春節期間設置了80多個臨時花市，大部分都是年節限定。一年一次的綻放，只為提供慶祝新年所需的鮮花、觀賞植物、手工藝品。

許多條大道旁的人行道，也在春節前成了綿延一公里長的鮮花市場，上萬盆紅白黃鮮花與金桔樹，生意興隆。

這些攤販辛苦把中大型盆栽擺放在人行道上，等著客人上門。由於盆栽搬動不易，因此攤販這幾天都睡在行軍床或簡易帳篷裡，看守自家商品。黑夜路旁幽微燈光下的幾萬株鮮花盆栽，構成越南獨有的春節景觀。

春節 盆栽 越南

