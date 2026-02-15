溫哥華新年藝術節開幕 台灣聚焦藝術、音樂交流

快訊

中央社／ 溫哥華14日專電

迎接馬年溫哥華新年藝術節（LunarFest Vancouver）登場，今年的主題是「乘風而行」，多位台灣與加拿大藝術家透過藝術、音樂、燈籠、飲食與故事交流，共同展現如馬一般充滿耐力、自由和向前的精神。

新年藝術節開幕活動在溫哥華著名的藝術村－固蘭湖島（Granville Island）舉行，來自台灣的福德隆劇團演出一小段「紙箱故事」，透過紙板做成馬、鳥、狗、黑熊、兔子等動物說故事，獲得熱烈掌聲。

福德隆劇團還將透過互動式工作坊，邀請孩子與家長一同用紙板製作屬於自己的馬；台灣插畫家與圖像小說創作者周見信的作品展，也是藝術節中的亮點；還有來自台中知名餐廳小夏天主廚張喬西，將主持一場跨國界料理工作坊。

此外，許多加拿大藝術家透過音樂演奏、變裝秀表演、大型燈光裝置等多元方式，描繪城市中不同族裔、文化與家庭經驗交織而成的集體敘事，展現多元豐富的新年樣貌。

加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，今年活動主題是「乘風而行」（Brave the Wind），馬象徵耐力、自由與向前的動能。馬不會等待風停，而是迎風前行。「乘風而行」正是從這樣的精神出發，回應當今世界所面對的動盪——無論是國際局勢、氣候焦慮、經濟壓力或社會分化。

從台灣飛抵溫哥華出席開幕活動的僑務委員會委員長徐佳青得知溫哥華新年藝術節已邁入第16個年頭，而且年年都以台灣藝術家為主軸，感到興奮又驕傲。

她對中央社說：「台灣的韌性和創造力舉世皆知，加拿大民眾透過藝術將進一步窺見台灣多元自由的社會風氣。」

徐佳青現場還發放總統府的紅包袋，祝願人人都像昂首奔馳的馬一樣，在新的年度「乘風而行、一馬當先」。

出席開幕活動的卑詩省財政廳長貝雅麗（BrendaBailey）代表卑詩省長尹大衛（David Eby）送上新年祝福，生肖屬馬的她說：「今年是我的年，很開心過年前夕在這裡領紅包、感受藝文之美，開啟美好的馬年。」

卑詩省議員陳瀚生（Hon Chan）、溫哥華市議員容碧麗（Rebecca Bligh） 和固蘭湖島總經理藍開斯特（Tom Lancaster）均盛讚新年藝術節是溫哥華規模最盛大、最具創意的農曆新年活動。

透過音樂、藝術和美食等一系列活動，不僅滿足五官，也豐富心靈，讓民眾思考如何在傳統與變動、個人與集體之間，找到平衡與共感，讓新年變得更有溫度和深度。

