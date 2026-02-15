快訊

香港01／ 撰文／布萊恩
經歷失去雙腿的痛苦後，男子勸告社會大眾，不要過量飲用汽水，以免危害健康。（TikTok@kedidi_kakipalsu）
汽水好喝，但千萬不要這樣喝，否則追悔莫及！馬來西亞有男子喜愛喝汽水時加1樣東西，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。現在他相當後悔，勸告不要亂喝汽水，「雙腳沒了，才知道銀行有再多的存款也沒用。而根據香港衞生防護中心，病尿病有6個症狀要注意。

綜合馬來西亞《中國報》及《星洲網》報導，當地義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」於TikTok發布影片，分享1名因糖尿病截肢男子，以自身經歷忠告社會注意健康飲食。

男子常喝汽水加1東西 患糖尿病雙腿截肢

影片長逾1分鐘，男子憶述自己以前身體沒有殘缺時，自以為健康，每日會喝1罐汽水，甚天1天兩罐，而且喝汽水時更會加「煉乳」，「那時候雙腳都在，沒有任何殘疾。汽水確實好喝，加鹽加煉乳更好味」。

男子續說，他由於喉嚨總是感覺乾涸，喝水也無法解渴，須喝汽水才感到滿足，「那種滿足感也只是一下子，之後又乾了，又再喝」，結果陷入惡性循環，終患上糖尿病，需要雙腿截肢。

經歷失去雙腿的痛苦後，男子勸告社會大眾，不要過量飲用汽水，以免危害健康，「當你以後患病了，銀行裡有多少錢都沒用了。腳沒了，眼睛模糊了，你還能做什麼？」。

據《中國報》報導，「Kedidi Kaki Palsu」時常會分享向其求助的個案，當中不少人因經常飲用含糖飲料，患上糖尿病，需要截肢。

糖尿病是什麼？

根據香港衞生防護中心，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

糖尿病成因是什麼？

衞生防護中心表示，醫學界目前未完全理解糖尿病成因，但以下因素會增加患上糖尿病風險：

1）過重或肥胖

2）缺乏運動

3）某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能

4）年齡增長：患者大多在45歲後出現糖尿病

5）家族遺傳： 家族中有糖尿病患者

糖尿病有什麼症狀、先兆？

衞生防護中心指出，當血液萄葡糖含量過高，便會出現以下徵兆：

1）小便頻密，晚上如廁特別多

2）異常口渴

3）容易疲倦

4）體重下降

5）視力模糊

6）經常感染疾病

不過衞生防護中心提醒，部份患者可能沒有明顯病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病。

@kedidi_kakipalsu

Replying to @🍓 𝗌𝗍𝗈𝖻𝖾𝗋𝗂𝗆𝗎𝗇 🌙 Peringatan untuk diri admin juga.Pakcik Solih kongsi tabiat dia masa bekerja dulu #diabetes #amputasi #infokesihatan #diabetesawareness

♬ original sound - kedidikakipalsu - kedidikakipalsu

每天2罐還加「這一物」！馬國男汽水上癮慘遭截肢 醫揭6大警訊

