中國女子韓國濟州機場前高架橋墜落 搶救不治身亡
春節前夕，一名30多歲中國女子在韓國濟州國際機場前一處高架橋墜落，經搶救不治身亡。
綜合陸媒紅星新聞、香港01報導，濟州特別自治道消防安全總部當地時間14日下午近3時接到報警稱，一名30多歲的中國女子從機場3樓出發大廳前的高架橋墜落。
據機場方面調閱的閉路電視畫面顯示，這名女子是過馬路後從高架橋墜落。目擊者稱，高架橋距離地面約7至8公尺。由於這名女子墜落後大量出血，現場曾短暫封閉。
急救人員趕到現場為這名女子進行心肺復甦等緊急搶救措施並送醫，但該女子不治身亡。
警方發現該名女子持中國護照，並認定案發時她還未完成離境手續。警方將對此案展開調查以了解具體情況。
