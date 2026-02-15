中國女子韓國濟州機場前高架橋墜落 搶救不治身亡

帶小孩出門用餐確實不易，但「方便」絕不能建立在影響衛生之上。近日X（原推特）上瘋傳一起日本餐飲店糾紛，一對父母竟直接在餐廳的桌上替嬰兒更換髒尿布，被店家制止後甚至還擺出不悅態度，遭網友痛批這根本是「排泄派對」，更有人列出這類「恐龍家長」的共同特徵，引發熱議。

2026-02-15 16:09