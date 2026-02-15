氣旋格扎尼來襲莫三比克至少4死 13萬戶停電

氣旋格扎尼（Gezani）在馬達加斯加釀死傷之後，接著又在莫三比克奪走至少4條人命。

法新社報導，根據最新統計數據，格扎尼已在馬達加斯加造成41人喪命，但並未登陸莫三比克海岸，最近時距離岸邊約50公里。

儘管如此，氣象專家指出，這個氣旋帶來每小時高達215公里的強風，猛烈襲擊南部城市印罕班（Inhambane）及周邊地區。

莫三比克國家電力公司表示，風暴肆虐下，超過13萬人無電可用。

在馬達加斯加，政府宣布全國進入緊急狀態，並表示這場風暴造成約1.42億美元災損。

氣旋的風眼於10日通過馬達加斯加第二大城、人口約40萬的圖阿馬西納（Toamasina），造成當地嚴重破壞，據說約75%的城市已遭摧毀，災情慘重。