年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

家長在拉麵店餐桌直接換尿布遭勸阻竟反嗆 網轟：超級噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名家長在餐廳餐桌上直接替嬰兒換尿布，被制止後還反嗆店家，離譜行徑引發網友撻伐。示意圖／Ingimage
帶小孩出門用餐確實不易，但「方便」絕不能建立在影響衛生之上。近日X（原推特）上瘋傳一起日本餐飲店糾紛，一對父母竟直接在餐廳的桌上替嬰兒更換髒尿布，被店家制止後甚至還擺出不悅態度，遭網友痛批這根本是「排泄派對」，更有人列出這類「恐龍家長」的共同特徵，引發熱議。

據網友轉述與討論，該事件發生在日本某間拉麵店，店家發現有顧客在用餐區的桌子上替小孩換尿布，立刻上前制止，沒想到家長非但不覺得抱歉，還反唇相譏，態度相當強硬。

離譜行徑曝光後，立刻在網路上炸鍋。大批網友崩潰表示：「太噁心了吧，那是吃飯的地方」、「不管大人小孩，拒絕在餐桌上開『便便派對』是常識吧」、「無法理解怎麼有人能在公共場所做這種事」、「這根本是把店家當自己家客廳」。更有網友直言，這種行為不僅衛生堪慮，更是對在場其他用餐客人的極度不尊重，「誰想在吃飯時聞到排泄物的味道？」

這類被稱為「子連れ様（意指自以為是的帶小孩家長，類似台灣的『恐龍家長』）」的族群，也成為網友撻伐對象。有毒舌網友歸納出這類家長的「刻板印象特徵」，諷刺寫道：「會在拉麵店換尿布的父母，通常開殘值設定型貸款買來的Alphard（休旅車）、學歷不高、小孩取著閃亮亮的名字（Kira-kira name，指難讀或標新立異的名字）、父母眼神也很兇惡。」

雖然言論頗具針對性，但也反映出大眾對「以小孩為擋箭牌」的行徑已忍無可忍。不少人留言支持店家硬起來：「直接趕出去就好」、「應該列入黑名單」。

不過，也有少數聲音試圖緩頰。一名網友表示：「你自己是怎麼長大的？難道出生就會自己上廁所嗎？對嬰兒太嚴苛了吧。」但隨即遭到反駁，認為問題不在嬰兒，而在於「父母選擇的地點」。

另一位媽媽則擔憂表示，雖然這些家長真的很沒常識，但因為這樣單一事件，透過有影響力的店家帳號擴散，恐怕會讓社會對「帶著孩子外出的人」全體產生仇視與偏見，「沒常識的人到處都有，跟有沒有小孩無關，希望大家別誤會所有家長都這樣。」

網友建議，若餐廳無設置尿布台，家長應將孩子帶至廁所、車上或使用推車至隱蔽處更換，在餐桌上處理排泄物絕對是衛生大忌，互相尊重才能維護友善的育兒環境。

