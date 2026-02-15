快訊

奈及利亞西北部3村莊遇襲 至少46人喪命

中央社／ 奈及利亞卡諾14日綜合外電報導

一名人道機構消息人士今天告訴法新社，數名騎乘摩托車的槍手闖入奈及利亞西北部地區3個村莊，開槍射殺或割喉殺害至少46人。

法新社報導，這起暴力事件再次讓外界關注奈及利亞遏制安全威脅的努力，而這些努力曾遭美國總統川普強烈批評。

法新社取得的安全報告指出，武裝分子當時出動「41輛摩托車，每輛車載有2到3人」。

遭武裝份子鎖定的這3座村莊，位於尼日州（NigerState）與瓜拉州（Kwara State）交界處的博爾古（Borgu）地方政府轄區。本月初，聖戰士才在該地區發動攻擊，造成160多人喪生。

這名在不具名情況下受訪的人道機構消息人士告訴法新社，最血腥的襲擊發生在康科索村（Konkoso），至少有38人慘遭射殺或割喉身亡。

消息人士表示，村內多數住家遭焚毀，除已確認的死者外，「目前仍陸續發現其他屍體」。

康科索村一名居民向法新社表示，槍手先攻擊鄰近的通加爾馬凱里村（Tungar Makeri），接著才轉往康科索村。

