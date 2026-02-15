紐西蘭北島狂風暴雨 洪水致1人喪生、數千戶停電

快訊

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

紐西蘭洪水成災，造成1人死亡，以及數千戶停電、道路坍塌和居民撤離之後，氣象預報員今天警告，北島將有更強烈的狂風暴雨來襲。

氣象預報員表示：「今天北島東部將有一個顯著的低氣壓系統持續增強，帶來暴雨和強烈陣風，影響北島東部、中部和南部地區。」

13日起暴雨開始襲擊紐西蘭大片地區，引發洪水。預報指出，最惡劣的天氣預計將在今晚襲來，明天天氣將逐步緩和。

當局今天宣布受災嚴重的奧托羅昂格（Otorohanga）進入緊急狀態。這個農業區約有1萬居民，位於紐西蘭人口最多的城市奧克蘭以南180公里。

奧托羅昂格區議會在臉書表示，地質技術小組「徹夜評估山崩狀況並檢查道路的結構穩定性」。能源公司 Powerco在官網表示，北島仍有約2452戶無電可用。

當局表示，昨天一名男子顯然因受困洪水中的車內而喪生，目前約有80人疏散至緊急中心。

