日本人喝台南「花茶」驚為天人！想回購找不到 台網友總動員牽線業者

台灣茶葉向來以風味細膩聞名國際，近日一名日本女網友就在社群平台X發文求助，表示自己先前來台旅遊時買到一款「梨山茉莉花茶」，回國後驚為天人，卻怎麼樣都找不到補貨管道，讓她苦惱不已。

原PO分享，這款茶是在台北一家名為「老茶罐茶館」的店鋪購入，茶罐外包裝印有台灣土產圖樣，並標示「桂花堂」、「梨山茉莉花茶」字樣。她表示，回到日本沖泡後，茶湯香氣清雅、口感細緻，讓她一喝就愛上，無奈無論是在日本販售台灣茶的實體店，或各大網購平台都遍尋不著，只剩下最後一罐捨不得開封，只好上網向網友求助。

貼文曝光後，立刻引來大量台灣網友湧入留言區，展開「全民找茶行動」。有人依照茶罐包裝線索追查來源，有人進一步調查店家背景，有網友表示，這是台南桂花堂的產品，聽說在台北永康街的「老茶罐」有代為販售，不過目前在線上商店暫未找到相關商品。

有熱心網友實際向店家或電商平台詢問，推測該款梨山茉莉花茶之所以缺貨，可能與茉莉花花期具有季節性有關，並非長期販售品項。

在網友協助下，業者後續也出面回應，證實該款「梨山茉莉花茶」目前已全數售罄，須待5月茉莉花開花後才能重新製作，屆時亦可協助海外寄送。原PO隨後再度發文致謝，感謝台灣網友提供詳盡資訊與協助，並表示會依照建議的方式等待補貨。