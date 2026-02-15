大掃除別忽略！ 枕頭用2年恐藏「數十億真菌」 專家籲：這類人3個月就該換

農曆春節到來，許多民眾習慣在年底進行大掃除，順便汰換舊的寢具「除舊佈新」。英國曼徹斯特大學（University of Manchester）傳染病學教授登寧（David Denning）就提出警告，枕頭若未定期更換，內部可能累積數十億個真菌孢子，恐對呼吸道健康造成嚴重威脅。

根據《BBC Future》報導，人類一生中有三分之一的時間在床上度過，這個溫暖、舒適的環境不僅人類喜歡，對於微生物來說更是天堂。人體每天約脫落5億個皮膚細胞，這些皮屑對於塵蟎來說，宛如一場「吃到飽自助餐」。塵蟎及其排泄物是常見的過敏原，容易誘發哮喘、濕疹與過敏反應。

除了塵蟎，床單也是細菌的避風港。法國里爾巴斯德研究所（Institut Pasteur de Lille）曾分析醫院床單，發現髒床單上充滿了葡萄球菌（Staphylococcus）。雖然多數葡萄球菌無害，但若透過傷口進入人體，金黃色葡萄球菌（S. aureus）可能引發皮膚感染，嚴重甚至導致肺炎。

不過，更令人擔憂的是「枕頭」。登寧教授的研究團隊曾收集使用了1.5年至20年的枕頭進行分析，發現所有的枕頭都含有真菌，其中最常見的是「煙麴黴菌（Aspergillus fumigatus）」。

登寧解釋，大多數人睡覺時頭部會流汗，加上床上的塵蟎糞便提供養分，以及睡眠時的體溫加熱，這「水分、食物、溫暖」三大要素，讓枕頭成為真菌繁殖的完美環境。研究估計，每個舊枕頭內可能含有數十億、甚至數兆個真菌顆粒。

洗枕頭有用嗎？ 專家曝更換黃金期

這些真菌對於免疫系統正常的人或許影響不大，但對於患有氣喘、鼻竇炎或免疫力較差（如化療患者、器官移植者、新冠康復者）的人來說，吸入真菌孢子可能導致慢性肺病或侵襲性麴菌病，破壞肺部組織。