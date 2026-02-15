快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

米蘭冬奧期間義大利鐵路遭破壞 多班列車誤點

中央社／ 米蘭14日綜合外電報導

在米蘭冬奧期間，義大利今天發生疑似蓄意破壞事件，導致貫穿義大利中心地帶的鐵路交通陷入混亂，多班列車延誤逾一小時。

路透社報導，從南部那不勒斯到首都羅馬的列車服務皆受影響，北上前往佛羅倫斯的路線也出現延誤。

義大利交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）對幕後黑手表示譴責，7日鐵路網才發生過類似問題，週中也曾出現過程度較輕的事件。義大利正於2月6日至22日間舉辦米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧。

薩爾維尼在聲明中表示：「這些是針對勞工與義大利國家的可惡犯罪行為。我希望沒有人會淡化或試圖將這些置人命於危險之中的罪行合理化。」

當局今天正在調查羅馬與那不勒斯之間高鐵路段的燒毀電纜事件，以及羅馬與佛羅倫斯之間另外兩起可能的破壞行為。

國家警方表示，初步調查顯示這些事件「毫無疑問是犯罪行為」。

他們補充說，鐵路警察及政治警察部門人員正準備彙整報告，將在數小時內送交羅馬檢察官，以正式展開刑事調查。

針對7日冬奧開幕後首個賽事日的鐵路攻擊，一個無政府主義團體已出面認罪。當時波隆那（Bologna）附近的鐵路基礎設施遭破壞，導致高鐵、城際列車及區間列車延誤最長達2個半小時。

義大利 羅馬

延伸閱讀

冬奧／滑雪好手布拉滕從挪威轉籍巴西 勇奪拉美史上冬奧首金

冬奧／奧會主席蔡家福走訪各賽區 訪視選手兼國際交流

冬奧／官方證實！開幕逾一周「已用掉1萬個保險套」 選手稱不意外

冬奧／美國「四圈跳之神」兩度跌倒成災難 男子花滑現場鴉雀無聲

相關新聞

日本人喝台南「花茶」驚為天人！想回購找不到 台網友總動員牽線業者

台灣茶葉向來以風味細膩聞名國際，近日一名日本女網友就在社群平台X發文求助，表示自己先前來台旅遊時買到一款「梨山茉莉花茶」，回國後驚為天人，卻怎麼樣都找不到補貨管道，讓她苦惱不已。

法國青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制

法國強硬左派議員在東南部城市里昂舉辦的集會，發生1名23歲極右派青年在場邊遭人毆打致死事件，在各黨派間掀起一波政治緊張。...

億萬富豪之爭？太空競賽正白熱化 馬斯克、貝佐斯競相登月

美國億萬富豪之間的太空競賽正白熱化，馬斯克的SpaceX計劃建立月球基地，貝佐斯也推動藍源公司的雄心，兩家公司目標都要在...

淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼...

泰國推「限糖令」 九大咖啡連鎖飲品預設甜度減半應對肥胖危機

泰國政府為應對民眾糖分攝取過量推行「限糖令」，周三（11日）起全國九間主要咖啡連鎖店將部分飲品預設甜度減半。 泰國衛生部門最新數據顯示，當地人糖分攝取量驚人，平均每日攝取 21 茶匙糖，較世界衛生組織建議的6茶匙上限高出三倍以上。官員警告，高糖飲食已成為公共健康威脅，去年數據顯示，15歲以上泰國人中，近45%患有肥胖症，10%患有糖尿病。

聯合國氣候主管為COP31喊話 籲各國團結捍衛國際合作

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾今天指出，支持化石燃料的勢力正對國際合作構成「空前威脅」，他呼籲各國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。