米蘭冬奧期間義大利鐵路遭破壞 多班列車誤點

在米蘭冬奧期間，義大利今天發生疑似蓄意破壞事件，導致貫穿義大利中心地帶的鐵路交通陷入混亂，多班列車延誤逾一小時。

路透社報導，從南部那不勒斯到首都羅馬的列車服務皆受影響，北上前往佛羅倫斯的路線也出現延誤。

義大利交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）對幕後黑手表示譴責，7日鐵路網才發生過類似問題，週中也曾出現過程度較輕的事件。義大利正於2月6日至22日間舉辦米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧。

薩爾維尼在聲明中表示：「這些是針對勞工與義大利國家的可惡犯罪行為。我希望沒有人會淡化或試圖將這些置人命於危險之中的罪行合理化。」

當局今天正在調查羅馬與那不勒斯之間高鐵路段的燒毀電纜事件，以及羅馬與佛羅倫斯之間另外兩起可能的破壞行為。

國家警方表示，初步調查顯示這些事件「毫無疑問是犯罪行為」。

他們補充說，鐵路警察及政治警察部門人員正準備彙整報告，將在數小時內送交羅馬檢察官，以正式展開刑事調查。

針對7日冬奧開幕後首個賽事日的鐵路攻擊，一個無政府主義團體已出面認罪。當時波隆那（Bologna）附近的鐵路基礎設施遭破壞，導致高鐵、城際列車及區間列車延誤最長達2個半小時。