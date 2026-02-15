快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

巴西嘉年華推「不就是不」 守護女性安全成全民運動

中央社／ 聖保羅14日專電

巴西一年一度嘉年華正熱鬧登場，聖保羅市除了繽紛的森巴舞隊與街頭派對，今年更以「不就是不」為主題，強調應尊重和重視女性意願，防止性騷擾與暴力，共同守護女性安全。

聖保羅嘉年華除了森巴遊行場阿年比（Anhembi）的學校遊行，還有超過600個街頭音樂隊伍遍布全城。這場全球知名的文化盛事，不僅是巴西人展現音樂、舞蹈與創意的舞台，也能凸顯社會議題。

「Não é Não」（葡語意為「不就是不」），最初源於女性團體倡議，2023年成為全國性法律，規範夜店、演唱會等場合必須採取防制措施。聖保羅市今年除延續此類活動，市府更全面推動「不要沉默」相關協議，強化防止性騷擾與暴力的措施，讓女性在狂歡中更有保障。

聖保羅市長夫人海姬娜（Regina Nunes）13日在阿年比森巴遊行開幕中說，嘉年華是巴西最美的文化展現，但必須確保每位女性都能安心享受，提醒大家尊重界線，並鼓勵受害者勇敢發聲。她也特別感謝台灣僑社由慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）代表捐贈的活動T恤，這不僅是物資，更象徵跨國社群對女性安全支持。

據工會與研究機構調查，約半數巴西女性曾在嘉年華期間遭遇騷擾，7成以上表示擔心在狂歡中成為受害者。市府為此設置行動巴士與流動警局，提供心理與法律支援；律師公會也派出志工團隊，協助受害者提出申訴。

巴西 性騷擾 受害者

延伸閱讀

「2026台北燈節‧咖啡首都嘉年華」2/28登場

春節連假進行山域活動 請注意氣候變化、裝備齊備及自身體能極限

巴西AI使用率全球居前 民眾熱情與憂慮並存

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

相關新聞

法國青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制

法國強硬左派議員在東南部城市里昂舉辦的集會，發生1名23歲極右派青年在場邊遭人毆打致死事件，在各黨派間掀起一波政治緊張。...

億萬富豪之爭？太空競賽正白熱化 馬斯克、貝佐斯競相登月

美國億萬富豪之間的太空競賽正白熱化，馬斯克的SpaceX計劃建立月球基地，貝佐斯也推動藍源公司的雄心，兩家公司目標都要在...

淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼...

泰國推「限糖令」 九大咖啡連鎖飲品預設甜度減半應對肥胖危機

泰國政府為應對民眾糖分攝取過量推行「限糖令」，周三（11日）起全國九間主要咖啡連鎖店將部分飲品預設甜度減半。 泰國衛生部門最新數據顯示，當地人糖分攝取量驚人，平均每日攝取 21 茶匙糖，較世界衛生組織建議的6茶匙上限高出三倍以上。官員警告，高糖飲食已成為公共健康威脅，去年數據顯示，15歲以上泰國人中，近45%患有肥胖症，10%患有糖尿病。

聯合國氣候主管為COP31喊話 籲各國團結捍衛國際合作

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾今天指出，支持化石燃料的勢力正對國際合作構成「空前威脅」，他呼籲各國...

出獄12天再犯！英男列車上當眾自慰盯女乘客 警方攔車逮人

英國一名剛出獄不到兩週的男子，在通勤列車上緊盯鄰座女乘客，甚至當眾裸露自慰。警方攔車逮人後發現，這名男子早就被法院下令不得接觸女性，才短短12天又再犯，再次回到監獄服刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。