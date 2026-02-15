大雪警報襲巴黎 戴高樂歐利機場削減航班

快訊

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

由於預測將有降雪和結冰，法國民航局已要求各航空公司明天限制進出巴黎機場的航班。

法國民航局（DGAC）今天表示，已要求戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）在尖峰時段削減30%的航班，巴黎歐利機場（Paris-Orly Airport）則減少20%。

民航局建議旅客在明天前往這兩座機場前，先與航空公司確認航班狀況。

法國北部大部分地區預計明天將受到降雪天候影響，氣象預報員表示，這可能會對道路及其他交通造成衝擊。

