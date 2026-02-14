「嚕嚕米」作者全家都是藝術家 赫爾辛基首展楊笙家族

朵貝．楊笙（Tove Jansson）創作風靡全球的嚕嚕米（Moomin，官方正名「姆明」），卻鮮有人知曉她出身於芬蘭最重要的藝術世家之一。赫爾辛基藝術博物館現正舉辦全球首場「楊笙家族展」，完整呈現這個橫跨繪畫、雕塑、插畫與攝影領域的傳奇家族。

展覽名為「藝術世家楊笙」（An Artistic Family：The Janssons），自今年2月13日起展至明年1月10日，日前更獲歐洲新聞台（Euronews）評選為2026年最值得期待的十大展覽之一。

楊笙家族五人皆以藝術為業：父親維克多．楊笙（Viktor Jansson）為雕塑家，赫爾辛基街頭與公共空間可見其230件作品；母親席格妮．楊笙（SigneHammarsten Jansson）則是才華洋溢的插畫家，被譽為「芬蘭郵票藝術之母」。

朵貝之外，弟弟拉斯．楊笙（Lars Jansson）接手嚕嚕米漫畫創作長達15年；么弟培爾奧洛夫．楊笙（PerOlov Jansson）則以攝影鏡頭記錄下家族的日常片刻，外界對朵貝的諸多印象，皆出自他的鏡頭。

生於1914年的朵貝，在女性藝術家仍備受限制的年代，始終未曾放棄創作夢想。二戰期間，她更勇敢在諷刺雜誌封面嘲諷希特勒與史達林，展現藝術家的時代良知。1941年，她獲選為北歐最幽默漫畫家；1945年她出版第一部嚕嚕米小說，從此奠定國際地位。

朵貝始終自許為「畫家與作家」，創作版圖遼闊，本次展覽也聚焦她在純藝術領域的深耕，包括她畢生投入的油畫創作與大尺幅壁畫，其中最具代表性的濕壁畫作品「鄉間盛宴」與「城市慶典」也將首度以原件規模呈現。展場同時展出多幅罕見的油畫與素描手稿，以及她為雜誌繪製的封面插畫、親自設計的藏書票（ex libris），展現她在藝術與應用美術之間遊刃有餘的創作能量。

藏書票可說是一種小型的版畫，本來用來貼在書本封面內外，作為自己藏書的標誌，和藏書印一樣。

家族第四代、朵貝的姪女，也是嚕嚕米角色公司（Moomin Characters）董事長索菲亞．楊笙（SophiaJansson）出席開幕時感性分享：「大眾因為喜歡嚕嚕米而想認識朵貝，但很少人知道，家族才是她創作的核心」。

她回憶，一家人在家中工作室創作、生活，藝術與日常完全融為一體，「或許在不知不覺間，成員彼此給出了追求藝術的勇氣。藝術是我們的生命線，既是情感的表達，也是謀生的工具；它凝聚我們，也成為我們最重要的力量」。

索菲亞指著展場內的雕塑作品笑說：「這些對我們而言不只是藝術品－我們曾在雕像上掛過耶耶誕飾品，它們充滿生活的痕跡」。

朵貝幼年時也經常擔任父親雕塑作品的模特兒。二戰最晦暗的時刻，她曾感嘆「所有顏色都褪了」，但在家人的鼓勵下，她提筆創作出「彗星來臨的那一年」（Comet in Moominland），這本書後來被翻譯為超過40種語言，成為嚕嚕米系列中最具影響力的作品之一。今年適逢該書出版80週年，展覽更顯意義深遠。