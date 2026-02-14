快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

「嚕嚕米」作者全家都是藝術家 赫爾辛基首展楊笙家族

中央社／ 赫爾辛基14日專電
赫爾辛基藝術博物館「楊笙家族展」現場，透過互動式展板介紹嚕嚕米作者與家族成員的創作連結。圖／中央社
赫爾辛基藝術博物館「楊笙家族展」現場，透過互動式展板介紹嚕嚕米作者與家族成員的創作連結。圖／中央社

朵貝．楊笙（Tove Jansson）創作風靡全球的嚕嚕米（Moomin，官方正名「姆明」），卻鮮有人知曉她出身於芬蘭最重要的藝術世家之一。赫爾辛基藝術博物館現正舉辦全球首場「楊笙家族展」，完整呈現這個橫跨繪畫、雕塑、插畫與攝影領域的傳奇家族。

展覽名為「藝術世家楊笙」（An Artistic Family：The Janssons），自今年2月13日起展至明年1月10日，日前更獲歐洲新聞台（Euronews）評選為2026年最值得期待的十大展覽之一。

楊笙家族五人皆以藝術為業：父親維克多．楊笙（Viktor Jansson）為雕塑家，赫爾辛基街頭與公共空間可見其230件作品；母親席格妮．楊笙（SigneHammarsten Jansson）則是才華洋溢的插畫家，被譽為「芬蘭郵票藝術之母」。

朵貝之外，弟弟拉斯．楊笙（Lars Jansson）接手嚕嚕米漫畫創作長達15年；么弟培爾奧洛夫．楊笙（PerOlov Jansson）則以攝影鏡頭記錄下家族的日常片刻，外界對朵貝的諸多印象，皆出自他的鏡頭。

生於1914年的朵貝，在女性藝術家仍備受限制的年代，始終未曾放棄創作夢想。二戰期間，她更勇敢在諷刺雜誌封面嘲諷希特勒與史達林，展現藝術家的時代良知。1941年，她獲選為北歐最幽默漫畫家；1945年她出版第一部嚕嚕米小說，從此奠定國際地位。

朵貝始終自許為「畫家與作家」，創作版圖遼闊，本次展覽也聚焦她在純藝術領域的深耕，包括她畢生投入的油畫創作與大尺幅壁畫，其中最具代表性的濕壁畫作品「鄉間盛宴」與「城市慶典」也將首度以原件規模呈現。展場同時展出多幅罕見的油畫與素描手稿，以及她為雜誌繪製的封面插畫、親自設計的藏書票（ex libris），展現她在藝術與應用美術之間遊刃有餘的創作能量。

藏書票可說是一種小型的版畫，本來用來貼在書本封面內外，作為自己藏書的標誌，和藏書印一樣。

家族第四代、朵貝的姪女，也是嚕嚕米角色公司（Moomin Characters）董事長索菲亞．楊笙（SophiaJansson）出席開幕時感性分享：「大眾因為喜歡嚕嚕米而想認識朵貝，但很少人知道，家族才是她創作的核心」。

她回憶，一家人在家中工作室創作、生活，藝術與日常完全融為一體，「或許在不知不覺間，成員彼此給出了追求藝術的勇氣。藝術是我們的生命線，既是情感的表達，也是謀生的工具；它凝聚我們，也成為我們最重要的力量」。

索菲亞指著展場內的雕塑作品笑說：「這些對我們而言不只是藝術品－我們曾在雕像上掛過耶耶誕飾品，它們充滿生活的痕跡」。

朵貝幼年時也經常擔任父親雕塑作品的模特兒。二戰最晦暗的時刻，她曾感嘆「所有顏色都褪了」，但在家人的鼓勵下，她提筆創作出「彗星來臨的那一年」（Comet in Moominland），這本書後來被翻譯為超過40種語言，成為嚕嚕米系列中最具影響力的作品之一。今年適逢該書出版80週年，展覽更顯意義深遠。

索菲亞．楊笙是嚕嚕米作者朵貝．楊笙的親姪女，她現在不僅是家族事業的領導者，也是守護楊笙家族藝術遺產的核心人物。圖／中央社
索菲亞．楊笙是嚕嚕米作者朵貝．楊笙的親姪女，她現在不僅是家族事業的領導者，也是守護楊笙家族藝術遺產的核心人物。圖／中央社

插畫家 藝術家 芬蘭

延伸閱讀

空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

西洋情人節限定 高雄六大藝文場館門票買一送一

謝文倩大律師畫作 登上法國藝術界年度盛事「藝術首都」展覽

2026台南藝術博覽會3月登場！40+國內外畫廊回歸「真實感性」

相關新聞

億萬富豪之爭？太空競賽正白熱化 馬斯克、貝佐斯競相登月

美國億萬富豪之間的太空競賽正白熱化，馬斯克的SpaceX計劃建立月球基地，貝佐斯也推動藍源公司的雄心，兩家公司目標都要在...

淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼...

泰國推「限糖令」 九大咖啡連鎖飲品預設甜度減半應對肥胖危機

泰國政府為應對民眾糖分攝取過量推行「限糖令」，周三（11日）起全國九間主要咖啡連鎖店將部分飲品預設甜度減半。 泰國衛生部門最新數據顯示，當地人糖分攝取量驚人，平均每日攝取 21 茶匙糖，較世界衛生組織建議的6茶匙上限高出三倍以上。官員警告，高糖飲食已成為公共健康威脅，去年數據顯示，15歲以上泰國人中，近45%患有肥胖症，10%患有糖尿病。

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

回顧路易斯（Will Lewis）在華盛頓郵報擔任發行人及CEO的2年，可以用大裁員、高層大地震、開發年輕讀者失敗，作為總結。華郵一口氣裁掉300名記者，約占記者總數的三分之一，震驚新聞界。完成老闆貝佐斯交代的階段性任務後，路易斯宣布請辭。身經百戰的新聞界老手，為何會搞到如此狼狽？

聯合國氣候主管為COP31喊話 籲各國團結捍衛國際合作

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾今天指出，支持化石燃料的勢力正對國際合作構成「空前威脅」，他呼籲各國...

出獄12天再犯！英男列車上當眾自慰盯女乘客 警方攔車逮人

英國一名剛出獄不到兩週的男子，在通勤列車上緊盯鄰座女乘客，甚至當眾裸露自慰。警方攔車逮人後發現，這名男子早就被法院下令不得接觸女性，才短短12天又再犯，再次回到監獄服刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。