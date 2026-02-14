加拿大海達瓜伊島遇見台灣 攜手台加原住民觀光合作

加拿大和台灣的原住民部落都有豐富的歷史文化和自然美景，駐加拿大官員偕同台灣旅行業者至卑詩省海達瓜依群島與當地原民部落議會和觀光業者座談，透過實地考察和深度對話，開啟台加兩國原住民族觀光合作商機。

駐加拿大代表曾厚仁、駐溫哥華辦事處處長劉立欣及台灣雄獅旅遊加拿大分公司企業服務協理周哲安等一行人2月11日至13日在海達瓜依群島（Haida Gwaii）拜會「斯基德蓋特部落議會」（Skidegate BandCouncil）及「老馬塞特村議會」（Old Massett VillageCouncil）2大原民組織，並與2位民選議長約萬諾維奇（William Yovanovich）及艾德加斯（Donald Edgars）對談。

在部落議員陪同下，訪問團實地參訪原民藝術村、觀光步道及由海達原民經營的特色木屋旅館等景點，深入了解當地結合文化傳承與生態永續的觀光發展模式，為後續台加原民觀光合作搭建新契機。

曾厚仁對中央社表示，他近年積極走訪加拿大各地原民部落，深深被不同原民社區的獨特性吸引，而海達瓜依有山有海、充滿神秘自然美。

他表示：「我對海達瓜依部落議會的強大力量印象深刻，他們有很完整的法律和政策來規管海達族（Haida Nation）和其領土，也因此近年來加拿大聯邦政府和卑詩省政府都與海達族達成了一系列具里程碑之協議，逐步落實海達族的自治權並確認其土地所有權。」

曾厚仁向2個原民議會介紹台灣，說明台灣與加拿大同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始會員，長期致力於透過國際合作促進包容性經濟成長；而推動與海達原民團體的觀光合作，是落實原住民族經濟賦權與產業發展的具體實踐。

他說：「台灣和加拿大的原民合作範圍已經很廣，在觀光領域絕對可創造雙贏，鼓勵台灣旅客順道造訪海達瓜依，親身體驗加拿大原住民族豐富多元的文化底蘊與尊重自然、永續共生的生活智慧。」

雄獅旅遊的周哲安說，海達瓜依群島屢屢被許多專業旅遊雜誌或機構評選為最值得造訪的地方。「小島的慢活步調，加上豐富的歷史、藝術及古蹟，應該會讓台灣旅客流連忘返，我們將研究規劃串聯行程，讓台灣訪加的旅客有機會登島一覽風光」。

劉立欣說海達瓜依島有廣闊的蔚藍海岸、巨木森林和與綠地苔癬，宛如愛麗絲仙境一樣。「海達族非常重視保護原始海洋及環境，也非常友善，期待與他們繼續交流。台灣的花東和綠島等地，有一些感覺和海達瓜依很相似，也希望海達族有機會到台灣旅遊，認識太平洋另一端的美麗島嶼」。

2位議長及議會成員對台灣旅行業者開發當地旅遊行程的高度興趣表示歡迎，並介紹海達瓜依的年度藝文慶典、傳統文化活動及熱門戶外體驗行程。當地原民觀光業者亦對未來與台灣業者合作充滿期待，盼共同拓展華語客源市場。

海達瓜依群島是由150個島嶼組成的群島，位於卑詩省北部外海，距溫哥華西北方約760公里。群島因其生物多樣性和崎嶇壯麗的自然風光而被譽為「北方加拉巴哥群島」（Galápagos of the North），其中海達族古老村落「斯岡瓜伊」（Sgang Gwaay）被聯合國教科文組織列為世界遺產。