台灣愛心前進土耳其 72噸米助弱勢暫度難關

中央社／ 新德里14日專電
台灣與全球多國政府及非營利組織合作，捐贈糧米援助各地弱勢族群，駐土耳其代表黃志揚（左）表示，這次台灣提供72噸米，能幫助土耳其7500個弱勢家庭暫時度過難關。圖／中央社（駐土耳其代表處提供）
台灣與全球多國政府及非營利組織合作，捐贈糧米援助各地弱勢族群，駐土耳其代表黃志揚（左）表示，這次台灣提供72噸米，能幫助土耳其7500個弱勢家庭暫時度過難關。圖／中央社（駐土耳其代表處提供）

台灣與全球多國政府及非營利組織合作，捐贈糧米援助各地弱勢族群，這次台灣提供72噸米，幫助土耳其7500個弱勢家庭暫時度過難關。

駐土耳其代表處發布新聞稿表示，駐處與土耳其東南部加濟安泰普（Gaziantep）市政府合作，支持當地弱勢族群，提供生活所需的援助，駐土耳其代表黃志揚與該市副市長雲娜爾（Zehra Unal）12日共同出席捐贈儀式，將物資捐出，並由50名弱勢族群代表接受。

黃志揚在致詞時指出，台灣長期與約旦、南非、索馬利蘭、史瓦帝尼王國、土耳其等國合作，援米給各地弱勢族群，單是土耳其，在過去4年內，就有加濟安泰普、尚勒烏爾法（Sanliurfa）、雷伊漢勒（Reyhanli）、哈泰（Hatay）、沙辛貝（Sahinbey）有援米活動。

黃志揚表示，加濟安泰普緊鄰敘利亞邊境，當地人口有200多萬人，其中有不少是貧困弱勢人口，另外還收容逾30萬名敘利亞難民，台灣過去曾與土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）辦過中央廚房計畫，於2024年、2025年分別捐了40噸米給沙辛貝市府的社福計畫，持續幫助許多來自敘利亞、阿富汗等地的難民。

黃志揚透過新聞稿提到，這次與加濟安泰普市府合作，援助72噸米給弱勢、難民，持續展現台灣對土耳其弱勢族群的關懷與重視，雖然這些糧食不足以因應照顧所有弱勢民眾長期所需，但代表台灣政府與人民的善意與支持。

加濟安泰普市掌管社福事務的副秘書長阿克所（M.Abdullah Aksoy）致詞時表示，當地是許多敘利亞難民的避難所，2011年至今接納超過30萬人，強震讓更多難民湧入，台灣政府持續提供即時且重要的幫助，加濟安泰普市府及市民都感受到台灣的善意。

駐土耳其代表處新聞稿表示，加濟安泰普市市府設置3個社福市集，能為7500個弱勢家庭、約3萬當地有需要的民眾提供服務，讓他們能獲取免費的糧食、日用品。

台灣捐贈米給土耳其的計畫始於2020年，土耳其東南部地區弱勢族群已有數萬人次獲得援助。

台灣捐米助弱勢，土耳其加濟安泰普市掌管社福事務的副秘書長阿克所（M. Abdullah Aksoy）（右）在捐贈儀式中表達對台灣的感謝，圖左紅衣者為加濟安泰普市副市長雲娜爾（Zehra Unal）。圖／中央社（駐土耳其代表處提供）
台灣捐米助弱勢，土耳其加濟安泰普市掌管社福事務的副秘書長阿克所（M. Abdullah Aksoy）（右）在捐贈儀式中表達對台灣的感謝，圖左紅衣者為加濟安泰普市副市長雲娜爾（Zehra Unal）。圖／中央社（駐土耳其代表處提供）

