億萬富豪之爭？太空競賽正白熱化 馬斯克、貝佐斯競相登月

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克。 路透社
美國億萬富豪之間的太空競賽正白熱化，馬斯克SpaceX計劃建立月球基地，貝佐斯也推動藍源公司的雄心，兩家公司目標都要在中國計劃的2030年任務前，將人類送回月球。

隨著計劃在今年進行首次公開募股（IPO），太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在近期的播客（podcast）訪談和公司會議中表示，他希望建造「阿爾法月球基地」（Moonbase Alpha），並在月球表面置放一個能發射衛星的裝置。

這個月球基地將有助於建立他所構想、由多達一百萬顆衛星組成的人工智慧（AI）運算網絡。

路透社報導，馬斯克對月球的加強投入，顯示SpaceX的願景焦點從他自2002年創立公司以來一直推動的火星殖民任務發生轉向。

就在去年夏天，馬斯克還表示希望向這顆紅色星球展開一項無人「星艦」（Starship）任務，並稱月球會讓人「分心」。

近幾週來，貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司藍源（Blue Origin）也更加關注自家的月球計畫，關閉了旗下次軌道太空旅遊業務，以便在計劃今年進行的無人登月任務前，將這些資源轉移到「藍月」（BlueMoon）月球登陸器計畫上。

馬斯克目前正努力向投資者證明，在今年稍晚預計估值超過1兆美元的IPO之前，SpaceX仍將是太空領域的霸主。SpaceX今天才為美國國家航空暨太空總署（NASA）發射了最新的載人任務前往國際太空站（International Space Station）。

馬斯克本週在X平台上發布一連串關於「轉向」月球的貼文後，貝佐斯發布了一張烏龜的黑白圖片，令人聯想到伊索寓言中，遲緩卻穩定的烏龜最終戰勝了速度快但衝動的兔子，也就是「龜兔賽跑」的故事。

藍源公司已將這個寓言融入公司座右銘GradatimFerociter，這句拉丁語的意思是「循序漸進，勇往直前」。

