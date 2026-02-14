泰國推「限糖令」 九大咖啡連鎖飲品預設甜度減半應對肥胖危機

泰國政府為應對民眾糖分攝取過量推行「限糖令」，周三（11日）起全國九間主要咖啡連鎖店將部分飲品預設甜度減半。

泰國衛生部門最新數據顯示，當地人糖分攝取量驚人，平均每日攝取 21 茶匙糖，較世界衛生組織建議的6茶匙上限高出三倍以上。官員警告，高糖飲食已成為公共健康威脅，去年數據顯示，15歲以上泰國人中，近45%患有肥胖症，10%患有糖尿病。

衛生部門副主任巴功（Pakorn Tungkasereerak）指出，市面飲品含糖量極高，一杯650 毫升的冰咖啡平均含9茶匙糖，而300毫升的珍珠奶茶含糖量更可達12茶匙。

衛生部門總幹事本傑蓬皮塔克（Amporn Benjaponpitak）形容，今次調整是改變消費者行為的第一步。目前措施僅適用於部分指定菜單，各品牌可根據自身配方靈活執行。

新政策上路後，社交媒體上有部分顧客表示困惑，擔心難以點購心儀甜度。多家品牌回應指，措施暫時只針對特定飲品，顧客仍可按個人口味調整甜度。

延伸閱讀：

羅馬尼亞驚現「飛天平治」 糖尿病司機突昏迷 車輛凌空彈起

特朗普政府移民新規：若患某些疾病如糖尿病 可能拒絕簽證申請

文章授權轉載自《香港01》