過年大魚大肉太負擔？ 醫師曝「7天整腸法」改善腸道健康

聯合新聞網／ 綜合報導
美國醫師弗里曼不鼓勵節食或斷食，而是透過調整飲食內容提升腸道健康。示意圖／ingimage
美國一名醫師指出，要快速恢復體力，重點在於養成健康腸道。他提出「7天整腸法」，不必挨餓或放棄正常飲食，就能讓腸道更健康。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約聖佛倫斯醫院（St. Francis Hospital and Heart Center）腸胃科醫師弗里曼（Katherine Freeman）受訪時表示，腸道不只負責消化，也會影響情緒、專注力與整體健康。她設計了一套「7天腸道重整計畫」，透過調整飲食與生活習慣，降低發炎、改善腸道菌相，減少腹脹、疲勞與腦霧。

第1天：清空發炎食物

在開始之前，請先諮詢醫師或營養師，確認這項計畫符合個人身體條件。弗里曼建議，從第一天開始減少精製糖、人工甜味劑、加工食品與紅肉。增加全穀類、瘦肉、蔬菜與高纖食物。

第2天：補充水分

一天至少喝1900毫升的水分，舒緩腸胃道。綠茶也有抗發炎、放鬆與降低壞膽固醇的效果，因此可以補充一些綠茶。

第3到4天：補充好菌

攝取益生菌，像是優格、發酵蔬菜、大蒜、蘆筍等，有助強化腸道屏障並穩定免疫力與情緒。

第5天：高纖＋動起來

增加燕麥、糙米、豆類、奇亞籽與深綠色蔬菜攝取。每天至少運動30分鐘（如快走），能促進腸道蠕動與排便。

第6天：建立作息

提早吃晚餐、減少酒精、睡滿8小時。情緒是腸道健康的重要因子，弗里曼建議，在這天開始關閉電子裝置、與家人相處，有助降低壓力。

第7天：制定長期方案

一週後若感覺精神變好、腹脹或不適症狀減少，就能考慮如何維持全年，養成健康飲食習慣。

弗里曼強調，真正有效的「排毒」不應靠節食或斷食等激烈手段，而是讓身體回到正常、穩定的節奏，逐步養成健康腸道，提振身心健康。

過年大魚大肉太負擔？ 醫師曝「7天整腸法」改善腸道健康

